Средиземноморская диета может снизить эректильную дисфункцию у мужчин, сообщают ученые

"Cредиземноморская диета с низким содержанием красного мяса может помочь улучшить ситуацию при эректильной дисфункции у мужчин, борющихся с этим заболеванием. Это связано с тем, что мужчины с высоким кровяным давлением в два раза чаще страдают этим заболеванием, чем мужчины с нормальным уровнем кровяного давления", - сообщает Daily Mail.

"Чтобы выяснить, помогает ли снижение артериального давления путем изменения диеты в лечении эректильной дисфункцию, эксперты из Афинского университета в Греции посадили 250 мужчин среднего возраста на средиземноморскую диету и наблюдали за их здоровьем. Исследователи обнаружили, что у мужчин, которые наиболее строго следовали средиземноморской диете, улучшился кровоток, повысился уровень тестостерона и улучшилось состояние, связанное с эректильной функцией", - говорится в статье.

"В рамках исследования греческая команда изучила преимущества различных уровней соблюдения средиземноморской диеты для эректильной дисфункции, а также для сердечных заболеваний и артериального давления. Предыдущие исследования показали, что физические упражнения могут улучшить выживаемость мужчин с высоким кровяным давлением, а соблюдение средиземноморской диеты может снизить кровяное давление и предотвратить сердечные приступы у мужчин из группы риска".

"В этом типе питания делается упор на фрукты, овощи, цельнозерновые продукты и оливковое масло. Также предполагается умеренное потребление молочных продуктов и ограничение красного мяса. Исследователи изучили, связаны ли диетические привычки с физической формой, уровнем тестостерона, кровотоком, ригидностью артерий и эректильной функцией. В исследовании приняли участие 250 мужчин, средний возраст которых составлял 56 лет, и у всех было высокое кровяное давление и эректильная дисфункция. Соблюдение средиземноморской диеты оценивалось с помощью анкет, добровольцы сами сообщали, насколько тщательно они ее соблюдали", - передает газета.

"Участники получали оценку от 0 до 55, причем более высокие значения указывают на более строгое соблюдение диеты. Переносимость физической нагрузки оценивалась с помощью теста на беговой дорожке, а тестостерон измерялся в образцах крови, которые брались до 9:00 утра каждый день. Чтобы определить состояние здоровья сердца, добровольцам сделали эхо-кардиограмму (...). Исследователи изучили жесткость артерий вокруг сердца. (...) Более высокие значения оцениваемых показателей указывали на более жесткие артерии, что связано с более высоким риском неблагоприятных событий со стороны сердца у мужчин с эректильной дисфункцией".

"Тяжесть эректильной дисфункции оценивалась с помощью опросника сексуального здоровья мужчин (SHIM). В нем используются пять вопросов об эректильных возможностях и присваиваются оценки от 0 до 25, при этом более высокие значения коррелируют с лучшей эректильной функцией", - передает газета.

"Исследователи обнаружили, что мужчины с более высоким показателем соблюдения средиземноморской диеты (выше 29) также имели более высокий резерв коронарного кровотока и тестостерон, лучшую эректильную функцию (оценка SHIM выше 14) и более низкую артериальную жесткость. В отношении физической подготовки исследователи обнаружили, что пациенты с большей способностью к физической нагрузке имели более высокий резерв коронарного кровотока, тестостерон, соблюдение средиземноморской диеты (выше 25) и оценку SHIM (выше 12), а также более низкую жесткость артерий", - пишет Daily Mail.

"В нашем исследовании соблюдение средиземноморской диеты связывается с лучшей переносимостью физических нагрузок, более здоровыми артериями и кровотоком, более высоким уровнем тестостерона и улучшением эректильной функции. Хотя мы не изучали механизмы, кажется правдоподобным, что этот режим питания может улучшить физическую форму и эректильную функцию за счет улучшения функции кровеносных сосудов и ограничения падения тестостерона, которое происходит в среднем возрасте", - сказал автор исследования доктор Афанасиос Ангелис из Афинского университета в Греции.

"Результаты показывают, что средиземноморская диета может играть роль в поддержании нескольких параметров здоровья сосудов и качества жизни у мужчин среднего возраста с гипертонией и эректильной дисфункцией", - заключил он.

Результаты были представлены на Конгрессе ESC 2021.