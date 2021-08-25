Израильский премьер Беннет посетит Байдена - для встречи сейчас не лучшее время

"Новый премьер-министр Израиля Нафтали Беннет посетит президента США Джо Байдена в Вашингтоне - своим альянсом эти в сущности очень разные политики хотят набрать и внутриполитические очки", - пишет немецкое издание Frankfurter Rundschau.

"Возможно, сейчас не самое удачное время для встречи - учитывая драму в Кабуле, которая захватила администрацию Байдена, и вновь назревающий кризис в Газе, который может стать проверкой на прочность для необычной восьмипартийной коалиции Израиля, - отмечает журналистка Инге Гюнтер. - С другой стороны, для Байдена и Беннета тем более выгодно предстать в роли достаточно близких друзей и гарантов американо-израильского альянса, благодаря чему можно набрать и внутриполитические очки".

"Во всяком случае, это может сделать глава правительства Израиля. Согласно опросам, половина израильтян до сих пор оплакивает эпоху Нетаньяху. Только 12% считают Беннета (...) наиболее подходящим премьер-министром. Министр иностранных дел Яир Лапид, настоящий архитектор этого право-левого правительства, впервые подразумевающего арабо-израильское партнерство, пользуется гораздо большим одобрением - 23%. Так что встреча с Байденом, запланированная на четверг, может стать для Беннета поддержкой перед лицом продолжающейся ядовитой критики со стороны его политических оппонентов", - говорится в статье.

"Она просигнализирует миру, что новый глава правительства Израиля получает от Белого дома такую же поддержку, как и его предшественник при Дональде Трампе, говорят в дипломатических кругах. Это послание, вероятно, также укрепит позицию Беннета в глазах израильской общественности".

"В любом случае, на переговорах будет достаточно тем для обсуждения, - пишет FR. - (...) Главная тема - Иран, по которому обе стороны пытаются достичь более четких соглашений. Беннет хочет любой ценой избежать конфронтационного курса в отношении переговоров с режимом мулл в духе Нетаньяху. Тем более что после одностороннего расторжения Трампом международного ядерного соглашения Тегеран как никогда близок к тому, чтобы стать ядерной державой".

"Благодаря тому, что Вашингтон, в свою очередь, видит мало шансов на заключение новой ядерной сделки с Ираном, Израилю легче выражать конструктивные опасения. В любом случае, Беннет объявил, что представит стратегический план по сдерживанию иранской угрозы, как в ядерном вопросе, так и в отношении региональной агрессии этой страны в Ливане, Сирии, Ираке, Йемене и не в последнюю очередь в Газе".

"Байден, в свою очередь, вероятно, захочет услышать от Беннета, как Израиль намерен разрядить палестинский конфликт. Даже если мирное решение в настоящее время не стоит на повестке дня, Вашингтон придает большое значение сохранению автономного правительства в Рамалле, каким бы непопулярным оно ни было среди палестинского народа. В конце концов, его коллапс, вероятно, приведет к тому, что к власти на Западном берегу реки Иордан придет радикальный исламский ХАМАС. Сценарий, который после падения Кабула может ввергнуть Ближний Восток в еще большие потрясения".

"Возвращение власти "Талибана"* в Афганистане, в свою очередь, укрепило давнюю убежденность израильтян в том, что в вопросах самообороны можно рассчитывать только на себя. Это, конечно, не так, учитывая миллиарды военной помощи от США, которую Израиль получает каждый год. Но страна является самым стабильным союзником Запада между Средиземным морем и Персидским заливом. На приеме в Белом доме Беннет надеется извлечь из этого максимальную выгоду", - заключает Frankfurter Rundschau.

*организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации