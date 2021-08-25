Мираж коллективного иммунитета к Covid-19 понемногу начал отдаляться

(...) "Такова отличительная черта миражей: чем ближе к ним подходишь, тем больше они отдаляются. То же самое сегодня происходит с коллективным иммунитетом. Вакцинация может ускорить защиту растущей части населения, но, к сожалению, судя по всему, мы никогда не сможем достичь уровня, необходимого для того, чтобы эпидемия затухла сама по себе", - пишет журналист Le Figaro Тристан Вей.

"Отчасти в этот виноват вариант Дельта. На самом деле, чем более заразен вирус, тем выше порог, необходимый для достижения коллективного иммунитета, - говорится в статье. - (...) Дело было бы не совсем конченым при наличии вакцины на 100% эффективной в блокировании передачи коронавируса. Но беда в том, что мы знаем, насколько нам до этого далеко. Мало того, что вакцины со временем теряют эффективность, так еще и вариант Дельта усугубляет ситуацию. По последним данным, нынешние вакцины снижают риск передачи только на 40%-60% в текущих условиях (защита от симптоматических и тяжелых форм, к счастью, намного лучше)".

"Естественный иммунитет, вызванный первым заражением, вероятно, намного лучше и долговечнее, однако только треть французов уже были инфицированы вирусом. Этого в значительной степени недостаточно для того, чтобы компенсировать слабость вакцин, - пишет Le Figaro. "Даже если предположить, что 60% французов уже инфицированы - а это далеко не так - расчеты показывают, что для достижения коллективного иммунитета потребуется охвата вакцинацией более 100%, что явно невозможно", - анализирует Мирча Софонеа, преподаватель эпидемиологии и эволюции инфекционных заболеваний в Университете Монпелье.

(...) "Вакцины не обеспечат коллективного иммунитета и их будет недостаточно для искоренения вируса, но они, тем не менее, остаются очень эффективными в предотвращении серьезных форм, что остается главной целью с точки зрения общественного здравоохранения, - подчеркивает Махмуд Зурейк, профессор эпидемиологии и общественного здравоохранения Университета Версаль-Сен-Кантен-ан-Ивелин. - Можно взять пример Исландии. Они уже многих вакцинировали, около трех четвертей населения, и вирус все еще активно циркулирует. Однако в настоящее время очень мало тяжелых форм и только одна смерть".

"Цель коллективного иммунитета более амбициозна, чем цель сдерживания динамики госпитализаций, - напоминает Мирча Софонеа. - Теперь мы должны проводить различие между циркуляцией вируса и серьезной эпидемией Covid. Вакцинация помогает замедлить переход от активной циркуляции вируса к переполненности больниц, но это не означает, что мы сможем предотвратить новую перегруженность служб неотложной помощи, если полностью ослабим профилактику, отказавшись от всех мер по социальному и физическому дистанцированию".

(...) "По сути дела, проблема заключается в следующем: поскольку коллективный иммунитет недостижим, люди, не прошедшие вакцинацию, не смогут воспользоваться коллективной защитой, созданной теми, кто вакцинировался. Рано или поздно они в конечном итоге заразятся вирусом с таким же риском госпитализации. Однако этот резервуар состоит из миллионов людей, а значит, десятки тысяч человек все равно могут оказаться в реанимации", - отмечает автор статьи. "Вакцинация является важным и незаменимым инструментом, но в то же время необходимо обеспечить непрерывное соблюдение барьерных жестов, - настаивает Махмуд Зурейк. - Поскольку мы не можем искоренить болезнь, мы должны придерживаться стратегии систематического снижения риска заражения себя и других, даже бессимптомно. То, что мы вакцинированы индивидуально, не означает, что мы защищены коллективно".