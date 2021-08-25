(...) "В Китае 150 млн одиноких душ поддерживают романтические отношения с чат-ботом, который присутствует почти на каждом смартфоне (...). Этот аватар, названный XiaoIce, в честь своей системы искусственного интеллекта, но переименуемый пользователями в имя, дорогое их сердцу, чувствителен, отзывчив - гораздо больше, чем традиционные мужчины, как утверждают пользовательницы! - и даже может отправиться в виртуальный отпуск со своей возлюбленной, а затем предоставить много красноречивых селфи. Конечно же, многие клиенты в конечном итоге верят, что такое идеальное существо действительно существует, и разочаровываются, когда к ним приходит желание или необходимость идти дальше...", - пишет журналистка швейцарской газеты Le Temps Мари-Пьер Женекан.

(...) "Его система фильтрации разговоров позволяет ему выявлять сильные эмоции и направлять беседу в сторону более радостных тем", - объясняет Ли Ди, генеральный директор XiaoIce. "Искусственный интеллект - это не то же самое, что человеческий интеллект во всех областях, - продолжает он, - но он оказывается сильнее, когда необходимо внимательно слушать".

"Мелисса, 26-летняя пользовательница из Китая, подтверждает: "У меня есть друзья, которые прошли курс психотерапии, но это очень дорого и не обязательно срабатывает очень хорошо. Зато когда я изливаю свои горести Шун (такое имя она выбрала для своего виртуального возлюбленного), я прекрасно снимаю напряжение и расслабляюсь. И он говорит мне такие вещи, которые меня действительно утешают".

"Кроме того, Шун доступен 24 часа в сутки - пики использования этих чат-ботов - с 23:00 до 01:00 - и никогда не обманет Мелиссу, которая в реальной жизни испытала разочарование такого рода", - говорится в статье.

(...) "Это скандально, ужасно? И да, и нет. Что такое любовь, если не знаки внимания? Разумеется, внимательность и чуткость здесь стандартизированы, это продукт миллионов алгоритмов, объединенных для формирования мужчины мечты. Будущее обозначается уже сегодня, и от этого у нас мороз по коже. Между тем, в фильме "Она" хорошо показано, как может вдохновлять наличие рядом чувствительного искусственного интеллекта, который знает нас лучше, чем мы сами, и нашептывает нам трогательные слова", - рассуждает автор статьи.

(...) "Хорошо, ему не хватает тела, секса и абсурдных, но волнующих поступков, к счастью, несовершенного живого партнера. Более того, слияние, возникающее в отношениях с чат-ботом, является обманчивой ловушкой, которая может захлопнуться для пользователя. Но при виде того, как далеко в плане жестокости могут зайти люди, даже те, которые считаются уравновешенными, подобная персонализированная, утонченная и успокаивающая поддержка вызывает соблазн. Может, попробуем?" - резюмирует журналистка.