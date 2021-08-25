Речи в Киеве, тексты из Москвы

"30 лет независимости: Украина празднует суверенитет - и остается зависимой от маневров Путина", - пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

"(...)В 1991 году страна вновь провозгласила свою независимость. Чего она достигла, где она стоит сегодня? Без сомнения, Украина потеряла много времени, особенно в начале - в период, за который, например, Польша, которая раньше была на одном уровне с Украиной в плане экономики, сильно ее обогнала. В то время бывшие советские аппаратчики и порожденные ими олигархи разделили между собой власть и деньги. Они часто преследовали российские, а не украинские интересы, как в последнее время президент-клептократ Виктор Янукович, свергнутый в 2014 году, и лишь недавно лишенный власти олигарх Виктор Медведчук", - отмечает журналист Флориан Хассель.

"После революции на Майдане в 2014 году Украина добилась прогресса в некоторых областях, но в других она топчется на месте. Страна почти не продвинулась в реформировании судебной системы и борьбе с коррупцией; до тех пор, пока это не изменится, вступление в ЕС не состоится. Украина добилась большого прогресса - по крайней мере, в крупных городах - в вопросах гражданского общества и гражданских свобод; на Украине все гораздо свободнее, чем можно себе представить, например, в России с ее авторитарным правлением".

"Президент Владимир Зеленский разыгрывает свои сравнительно плохие карты как может: идет ли речь о поставках газа из России, западных кредитах или поставках оружия, или о том, чтобы не забывать об оккупации Крыма. Правда, Зеленскому не удалось предотвратить строительство злополучного газопровода "Северный поток-2", благодаря которому Германия обеспечит себе поставки газа, но окажет медвежью услугу безопасности Европы и Украины".

"И в долгосрочной перспективе - по крайней мере, до тех пор, пока в Кремле сидит Владимир Путин - Украине не удастся юридически или даже фактически вернуть Крым в состав своей страны. Своей агрессией в Крыму и войной на востоке Украины Путин, определенно, гораздо успешнее способствовал формированию национальной идентичности, особенно среди молодых украинцев, чем это мог бы сделать любой киевский политик. В то же время, и опасность со стороны Кремля отнюдь не устранена".

"Важнее всех праздничных речей по случаю 30-летия независимости Украины являются опубликованные 12 и 13 июля президентом Путиным тексты о мнимом единстве русских и украинцев. Это неоимперские манифесты, которые, в лучшем случае, означают для Киева лишь то, что Путин готов аннексировать территории, контролируемые российскими марионеточными режимами на востоке, в Донецке и Луганске. Однако в более вероятном случае они означают, что Путин продолжит делать все возможное, чтобы подорвать государственность Украины. За плечами Украины три десятилетия независимости. В каком положении она будет находиться еще 30 лет спустя - вопрос совершенно открытый", - заключает Süddeutsche Zeitung.