25 августа 2021 г. Джо Паркинсон, Ава Сасани и Дрю Ниншоу | The Wall Street Journal Упавший c самолета афганец: 17-летний Анвари, звезда футбола, не удержавшийся на американском военном самолете "Сотни афганцев заполонили взлетно-посадочную полосу международного аэропорта имени Хамида Карзая, пытаясь залезть на выруливающий 140-тонный транспортный самолет ВВС США. В попытке разогнать их низко кружили два вертолета Apache. Выбравшись из толпы, 17-летний Заки Анвари в зеленой тунике выдвинулся вперед и залез на шасси самолета. Когда самолет разогнался до скорости 120 миль в час, Анвари держался крепко", - пишет The Wall Street Journal. "Несколькими часами ранее, когда началось первое утро "Талибана"* у власти в Кабуле, Анвари, старшеклассник и атакующий полузащитник национальной молодежной футбольной команды, позвонил своему брату и сказал ему, что, если он не сбежит из Афганистана, он никогда больше не сможет играть. (...). Кадры того, что произошло дальше, видели миллионы: (...) когда C-17 Globemaster III поднялся в небо над Кабулом, Анвари упал. В кабине экипаж принял срочное решение взлететь, чтобы спастись от окружавшей его толпы. Анвари по прозвищу "Щит" за умение удерживать мяч, здесь удержаться не смог", - говорится в статье. "Они там падают", - произносит очевидец на одном из видеороликов, снятых с взлетно-посадочной полосы, когда толпа бежала к падающим на землю фигурам. "Боже мой", - говорит он. "В тот день, по данным гуманитарных агентств, скончались еще, по крайней мере, два человека. Один упал с самолета примерно в то же время, что и Анвари, а третьего раздавили убирающиеся шасси. Несколько других молодых людей, ухватившихся за C-17, разделили бы их судьбу, если бы не спрыгнули за секунды до того, как колеса оторвались от взлетно-посадочной полосы. Все они принадлежали к поколению афганцев, которые не знали правления "Талибана"* и были достаточно напуганы, чтобы схватиться за набирающий скорость военный самолет, так как это означало билет на вылет", - пишет газета. (...) "В письменном заявлении ВВС США сообщили, что проводят расследование, чтобы "лучше понять, как развивались события", и "чтобы предотвратить повторение подобной ситуации", - говорится в статье. "Большинство из 38-миллионного населения Афганистана еще не родилось во время последнего правления "Талибана"*. К 17 годам Анвари и его товарищи по команде в Кабуле прожили детство, невообразимое для их родителей. Футбол, презираемый талибами*, стал символом реинтеграции Афганистана в мир. (...) Анвари получил место в национальной сборной, играя в полузащите на том же стадионе, где талибы* в черных тюрбанах когда-то проводили публичные казни: обезглавливание, забивание камнями и расстрел жертв, а также подвешивание ампутированных конечностей воров на стойках ворот. Когда "Талибан"* вернулся, Анвари присоединился к потоку элитных спортсменов, стремящихся бежать. На блокпостах, охраняемых боевиками "Талибана"*, футболистов, пытающихся покинуть стану, избивали толпами. Другие сообщали об угрожающих визитах членов "Талибана"*. Во вторник Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов, всемирный союз спортсменов, заявила, что помогла успешно перебросить по воздуху группу из 77 игроков-женщин и их семьи в Австралию", - передает газета. (...) "Анвари родился в Кабуле через два года после того, как возглавляемая США коалиция изгнала "Талибан"*, а также накануне принятия новой конституции Афганистана и выборов. Он был гражданином самого либерального в социальном отношении города страны, и его жизнь шла по дуге медленно глобализирующегося сегмента общества. Сын бизнесмена на пенсии, он учился в элитной французской средней школе в уединенном кампусе недалеко от президентского дворца. Он был капитаном школьной команды и к 2015 году играл за местные клубы в майке номер 10, которую предпочитают некоторые из самых одаренных игроков: Диего Марадона, Пеле и его кумир Лионель Месси. (...)" "Анвари и его школьные друзья обменивались пугающими историями о том, что "Талибан"* сделал с поколением их родителей. К 2017 году война все больше вторгалась в их мир. Тем летом террорист-смертник "Талибана"* взорвался на перекрестке рядом со школой, заставив его в ужасе бежать вместе с одноклассниками. (...)" "В 2018 году Анвари появился в школе с сюрпризом в сумке: своей новой красной майкой молодежной сборной Афганистана. "В тот день он купил нам всем бургеры, чтобы отпраздновать это событие", - рассказал его друг Абдулла. Он разместил фотографии в Facebook в своей афганской майке и выглядел уверенным и решительным. В другом посте, одетый в деловой костюм, он написал: "Ты сам художник своей жизни [sic]. Не отдавай кисть никому другому! " "Настроение Анвари ухудшилось, когда в августе талибы* продвигались по Афганистану. Он признался своему брату Закиру, что победа повстанцев разрушит его мечты, связанные с футбольным полем и за его пределами". "Он был молод и никогда не видел талибов*, - говорит Закир. - Он боялся." "В ту ночь, когда "Талибан"* подошел к воротам Кабула, Анвари позвонил другому игроку молодежной команды, Фротану, и спросил: "Как мы продолжим играть в футбол?" "Все наши мечты превратились в пыль", - сказал Фротан в интервью. "В понедельник утром, на следующий день после захвата столицы талибами*, Анвари сказал своему брату Закиру, что направляется мыть семейную машину. В 10:57 Анвари позвонил Закиру, на заднем плане гудели двигатели и ликующая толпа. "Я в аэропорту", - поспешно сказал Заки. "У тебя нет ни визы, ни билета. Иди домой", - огрызнулся Закир. "Я уже близко к самолету, - сказал Заки. - Это шанс довериться Богу". "Неподалеку на взлетно-посадочной полосе на военной стороне международного аэропорта имени Хамида Карзая приземлился американский C-17 с оборудованием. Днем ранее другой самолет эвакуировал 823 афганца, которые пролезли через грузовой люк и протиснулись внутрь самолета. Теперь еще сотни мирных жителей, в том числе Заки Анвари, нарушили периметр аэропорта и собрались на взлетно-посадочной полосе, надеясь сделать то же самое. Прежде, чем экипаж C-17 смог выгрузить свой груз военной техники, самолет был окружен афганцами, отчаянно хотевшими прыгнуть на борт. (...) Пилот C-17 вынес решение: самолет должен немедленно покинуть Кабул, не взяв пассажиров. (...) Самолет развернулся и начал выруливать по взлетно-посадочной полосе в окружении бронированных "Хаммеров" и двух низко кружащих вертолетов. (...) Анвари был достаточно силен, чтобы взобраться на шасси около правого крыла, когда самолет начал набирать скорость. Вокруг него другие люди пытались забраться на другие части самолета", - сообщается в статье. (...) (...) "На видео, снятых другими людьми, видно, как Анвари ухватился за внешнюю часть самолета, глядя прямо перед собой. Его мускулы напряжены, а выражение лица сделалось полностью сосредоточенным. Вокруг него некоторые люди, держащиеся за самолет, начали возбужденно махать ликующей толпе, в то время как другие смотрели вперед, явно испуганные". "По мере того, как C-17 набирал скорость, большая часть группы начала отказываться от попыток и бежала через взлетно-посадочную полосу. "Эй, куда мы движемся?" - крикнул один человек, все еще цепляющийся за самолет. "Нас собьет ветер", - предупредил другой, когда некоторые спрыгнули со своим мест, чтобы спастись. Но Анвари держался крепко". "Через пару часов его брату Закиру позвонили. "Вы знаете Заки Анвари?" - спросил голос на другом конце провода". * - организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации Источник: The Wall Street Journal