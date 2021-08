25 августа 2021 г. Майкл Р. Гордон и Уоррен П. Строубел | The Wall Street Journal Новый доклад американской разведки не предоставляет окончательных выводов о происхождении Covid-19 "Новая оценка происхождения Covid-19, представленная американскими шпионскими агентствами Белому дому во вторник, не содержит окончательного вывода о том, передался ли новый коронавирус людям естественным путем или через лабораторную утечку, отчасти из-за отсутствии детальной информации из Китая, заявили два высокопоставленных чиновника США. Новая оценка, заказанная президентом США Байденом 90 дней назад, подчеркивает сложную задачу администрации - получить от Пекина больше информации, которая пролила бы свет на то, как началась глобальная пандемия", - сообщает The Wall Street Journal. "Это указывает на важность побуждения Китая к предоставлению лабораторных данных, геномных образцов и других сведений, которые могли бы пролить больше света на происхождение вируса, убившего более четырех млн человек во всем мире, говорят нынешние и бывшие чиновники", - говорится в статье. "Это было глубокий анализ, но погрузиться можно настолько глубоко, насколько позволяет ситуация, - заметил один американский чиновник. - Если Китай не собирается предоставлять доступ к определенным наборам данных, вы никогда не узнаете о них". (...) "В первые недели после того, как Китай признал вспышку болезни в начале 2020 года, прежде чем она распространилась за границу, Майлз Ю, историк китайского происхождения из отдела политического планирования Госдепартамента США, скачал копии веб-страниц из Уханьского института вирусологии, лаборатории высокого уровня биобезопасности, которая вела работы с коронавирусами. Ю, по его словам, подозревал, что китайские официальные лица удалят часть материала. Он упомянул Уханьский институт тогдашнему государственному секретарю Майку Помпео, который посоветовал ему сделать это своим приоритетом, сказал Ю. В мае того же года Ю обратился к Томасу ДиНанно, исполняющему обязанности главы бюро по контролю над вооружениями Госдепартамента США, и сказал ему, что Помпео выразил разочарование по поводу отсутствия достоверной информации о происхождении Covid-19, по словам Ю ДиНанно. Помпео от комментариев отказался", сообщается в статье. "ДиНанно решил использовать полномочия своего бюро в сфере контроля за соблюдением договоров о контроле над вооружениями, чтобы запросить у разведывательного сообщества информацию и оценить, не противоречат ли китайские исследования вирусов Конвенции о биологическом оружии 1972 года. Его бюро выплатило 360 тыс. долларов подрядчику, Национальному институту стратегических исследований в Небраске, за помощь, сообщил американский чиновник. Институт установил связь с Дэвидом Ашером, бывшим чиновником, который уже работал на ДиНанно по вопросам химического оружия в Сирии и курировал финансовую войну против Северной Кореи при президенте Джордже Буше, заморозив ее активы в банке в Макао", - пишет издание. "Одним из обнаруженных ключей был доклад, погребенный в файлах разведывательных служб, о том, что несколько исследователей Уханьского института вирусологии заболели осенью с симптомами, которые соответствовали Covid-19 или сезонному заболеванию. Команда также нашла свежую информацию о том, что лаборатория работала над секретными исследованиями для китайских вооруженных сил". "К декабрю Государственный департамент двигался по нескольким направлениям. Пока ДиНанно проводил обзор соответствия, Дэвид Фейт, заместитель помощника госсекретаря по Восточной Азии и Тихоокеанскому региону, составлял несекретную информационную справку по свежим разведданным, выявленным бюро ДиНанно, которую Государственный департамент планировал обнародовать. Ведущие чиновники бюро по контролю над вооружениями также начали составлять официальную дипломатическую жалобу, известную как демарш, в которой ставилась цель привлечь Китай к публичной ответственности, поставив под сомнение, не противоречат ли его лабораторные исследования коронавирусов Конвенции о биологическом оружии", - передает газета, добавляя, что подготовка демарша спровоцировала борьбу с другими должностными лицами Госдепартамента и с министерством здравоохранения и социальных служб,а Китай отрицает утечку вируса из одной из его лабораторий. (...) Издание указывает, что Крис Форд, исполняющий обязанности заместителя госсекретаря и начальник ДиНанно в цепочке командования в Госдепартаменте, был настроен скептически к идеям ДиНанно о том, что Уханьский институт мог не только быть местом лабораторной утечки, но и использоваться для проведения военных исследований, запрещенных пактом о биологическом оружии. (...) В последние две недели администрации Трампа Госдепартамент еще не обнародовал информационную записку, над которой трудился Фейт. Помпео поделился некоторыми из ее основных моментов в телефонном разговоре 4 января с ближайшими партнерами США по обмену разведданными, известными как Five Eyes, по словам чиновника, который слушал этот телефонный разговор, говорится в статье. (...) "В середине января высокопоставленный чиновник из Управления директора национальной разведки подписал выводы, которые должны были быть включены в информационную записку Госдепартамента, которая была обнародована 15 января. В ней отмечалось, что у США нет окончательных доказательств того, была ли утечка вируса из лаборатории или он возник естественным путем. Но в ней говорилось, что у американских чиновников есть основания полагать, что несколько исследователей Уханьского института заболели осенью 2019 года, что между лабораторией и китайскими военными были тайные связи и что она проводила передовые работы по коронавирусам", - отмечается в статье. "(...) ДиНанно считал, что демарш может быть представлена в Совете Безопасности ООН или на конференции сторон, подписавших договор о биологическом оружии, или передана непосредственно Китаю. В подготовленном им проекте задавались вопросы, почему во время кризиса Covid в Уханьский институт был отправлен китайский военный вирусолог, и соответствует ли деятельность лаборатории требованию Конвенции о биологическом оружии о проведении исследований в мирных целях, вспоминает ДиНанно. А также утверждалось, что неспособность Китая своевременно и точно сообщать о чрезвычайных ситуациях в области общественного здравоохранения является нарушением международных медико-санитарных правил, и звучал вопрос о предположениях, что Пекин проводил исследования, направленные на создание солдат с биологически расширенными возможностями", - пишет The Wall Street Journal. "Проект был разослан примерно 130 правительственным чиновникам. Во многом демарш противоречил оценке Форда и его сотрудников о том, доказательств работы лаборатории над оружием и их толкования положений пакта о биологическом оружии нет. Министерство здравоохранения и социальных служб, которое почти год работало над тем, чтобы убедить Всемирную организацию здравоохранения отправить следственную группу в Ухань, также опасалось, что эта дипломатическая нота побудит Китай заблокировать этот визит, по словам тогдашнего чиновника ведомства. Без договоренности о том, какие вопросы задавать, и учитывая, что администрация Трампа работала свои последние дни, дипломатическая нота так и не была отправлена", - подчеркивается в публикации. "После того, как Байден вступил в должность, чиновники Госдепартамента, которые приступили к руководству старым бюро ДиНанно, пришли к выводу, что между лабораторией в Ухане и Конвенцией о биологическом оружии "нет никакой связи", сообщил чиновник США. 19 февраля представители этого бюро проинформировали об этих выводах отдел планирования политики Госдепартамента. В июле Пекин отклонил предложение ВОЗ о возобновлении расследования происхождения Covid, которое поддерживала администрация Байдена, которое включало бы лабораторные проверки. Не имея окончательных ответов, чиновники США предположили, что Байден может использовать новый доклад разведки, чтобы сформулировать новые вопросы к Пекину. Многие американские законодатели также настаивают на этом и призывают к созданию комиссии в стиле 9-11. Но высокопоставленный чиновник администрации Байдена признал: "У нас нет серебряной пули, чтобы заставить Китай открыть доступ". Источник: The Wall Street Journal