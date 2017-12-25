Себастьян Курц: "Как канцлер я хочу способствовать устранению напряженности внутри ЕС"

В интервью Bild самый молодой глава европейского правительства Себастьян Курц говорит о том, как он планирует справиться с незаконной миграцией, а также о роли Австрии как моста между Востоком и Западом.

Европа трещит по швам: британцы покидают Евросоюз, на подходе санкции против Польши, европейцы окончательно рассорились по поводу миграционного вопроса. "Мы должны все это преодолеть, иначе пострадают все, - уверен 31-летний глава австрийского правительства, вступивший на днях в свою должность. - Нам необходима сильная объединенная Европа для того, чтобы гарантировать благосостояние и Германии, и Австрии. В первую очередь следует скорректировать ошибки в миграционной политике".

"Во-первых, - поясняет канцлер, - лишь при условии надежности внешних границ мы можем держать открытыми границы внутри ЕС. Во-вторых, правовая государственность и демократия являются непреложной основой, на которой стоит Европа. Здесь не может быть никаких компромиссов. В том числе в отношении Польши. В-третьих, именно со стороны Австрии и Германии необходимо более серьезное понимание того, что все члены ЕС равны и одинаково важны. Центральная и Западная Европа еще слишком часто смотрит свысока на более молодых членов Евросоюза на Востоке. Это вызывает негативные эмоции в ответ".

"При всем моем уважении к решениям, принимаемым в Брюсселе, - отмечает Курц, - я не считаю квоты на беженцев надежным решением миграционной проблемы. Речь идет о том, чтобы помочь людям там, откуда они родом, а не принимать беженцев в неограниченном количестве".

По мнению австрийского канцлера, "тактика по принуждению государств принимать у себя беженцев ни к чему не приведет. Если мы продолжим идти этим путем, мы еще сильнее расколем ЕС. Страны Евросоюза сами должны решать, готовы ли они принимать беженцев, и если да, то в каком количестве. Дискуссия о квотах бесполезна: те мигранты, которые отправляются в Европу, в любом случае не хотят оказаться в Болгарии и Венгрии. Их конечной целью является Германия, Австрия или Швеция".

Останавливаясь на своем видении миграционной системы, Себастьян Курц указывает на то, что "границы между беженцами и теми, кто приезжает по экономическим причинам, сегодня абсолютно стерты. Гораздо важнее помогать людям там, откуда они родом. Если это невозможно, то делать это надо в соседних странах либо в тех районах на континенте, в которых безопасно. Именно там ЕС должен оказывать поддержку, возможно, отлаживать весь процесс целиком и обеспечивать безопасность при помощи военных. И только как крайнюю меру следует рассматривать возможность перемещать людей в Европу. Мы больше не можем принимать каждого, кто, воспользовавшись помощью контрабандистов, незаконно отправляется в ЕС".

По мнению главы австрийского правительства, "на европейском уровне в миграционном вопросе многое изменилось. На сегодняшний день существует понимание того, что путь, на который Европа встала в 2015 году, был ошибочным. Теперь из этого понимания должна появиться конкретная политика".

Останавливаясь на вопросе коалиции с правонациональной Австрийской партией свободы (АПС) и связанными с ней опасениями, Курц указывает на то, что "АПС гораздо лучше организована и имеет больше опыта в государственном управлении, чем та же немецкая АдГ".

"Я прошу дать нашему правительству шанс и судить нас по нашей работе. Любая оппозиционная партия меняется, как только становится правящей. Это именно тот процесс, в который вовлечена АПС".

Журналисты Bild упоминают в этой связи о том, что правительство Израиля отказалось контактировать с министрами от АПС из нового австрийского кабмина. "В программе нашего правительства, - подчеркивает Курц, - содержится четкая позиция по признанию государства Израиль. Я как федеральный канцлер попытаюсь сделать все для того, чтобы избавить Израиль от предрассудков, связанных с АПС".

Комментируя заявление президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля, австрийский канцлер указывает на то, что Австрия ориентируется в этом вопросе на позицию ЕС. "Одностороннее решение в этом вопросе ни к чему не приведет", - считает Курц.

По мнению канцлера, на сегодняшний день проблема "импортированного антисемитизма" остро стоит в Австрии: "В результате миграции к нам приехало много тех, кто фактически впитал антисемитизм с молоком матери. Подобные стереотипы здесь неприемлемы".

Курц указывает на то, что в Австрии проживает много мигрантов из мусульманских стран: за последние годы сюда приехало более 100 тыс. мусульман. "Однако политическому исламизму в Австрии не место", - говорит он.

По словам собеседника издания, Турции из-за проводимой там в последние годы политики не место в ЕС: "Было бы честно прекратить переговоры о вступлении Турции в ЕС".