Российские подводные лодки приближаются к НАТО

НАТО обеспокоено растущей активностью российских подводных лодок в Средиземном море и в Атлантическом океане, пишет журналист немецкого издания Frankfurter Allgemeine Zeitung Томас Гучкер.

"Россия сделала значительные инвестиции во флот, в частности в подводные лодки. С 2014 года на воду спустили 13 дополнительных субмарин. Уровень активности российских субмарин сейчас самый высокий со времен холодной войны", - заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью FAZ. По словам генсека, российские подводные лодки активны в Атлантическом океане и вблизи береговых линий союзников.

Столтенберг также указал на опасность того, что сообщение между странами-членами НАТО в Европе и Северной Америке может быть нарушено. "Мы являемся трансатлантическим альянсом и поэтому должны быть в состоянии транспортировать войска и вооружение через Атлантический океан. Для этого нам нужны безопасные и открытые морские пути", - подчеркнул генсек НАТО.

Он также упомянул планы союза по созданию нового подразделения, которое будет нести ответственность за деятельность альянса в Атлантическом океане и за логистику в Европе, что обеспечит эффективное снабжение союзников персоналом и материалами в случае развития конфликта с Россией, передает издание.

Генсек НАТО также обратил внимание на дефицит военно-морских сил альянса. "После окончания холодной войны НАТО сократило свои силы на море, особенно в части противостояния подводным лодкам. Мы проводили меньше учений и потеряли навыки", - заявил Столтенберг. Генсек НАТО впервые выразил свою обеспокоенность деятельностью российских подводных лодок, подчеркивает в заключение автор публикации.