Вера, надежда, любовь - в экономике

О том, какую роль играют три христианские добродетели в экономике, рассуждает журналист Штефан Кауфманн на страницах немецкого издания Frankfurter Rundschau.

"Вера в одного или нескольких богов является настоящим экономическим фактором. Так, Брайан Грим из Университета Джорджтауна посчитал ежегодные доходы американских учреждений, "основывающихся на вере": церквей, конфессиональных лазаретов, школ, благотворительных объединений, духовных музыкантов, производителей халяльного мяса и кошерной еды. Общая сумма составила около 380 млрд долларов в год", - передает издание.

Вера в потустороннее может способствовать созданию социального мира в реальности, что важно для экономического роста, пишет автор. "Правильное" количество "неправильных" догматов веры может иметь эффективный в социальном смысле результат", - считает Натан Нунн, экономист из Гарвардского университета. Например, если участники рынка верят в то, что в конкуренции может достичь успеха каждый, то все начинают прикладывать максимальные усилия для роста экономики, говорится в публикации.

"Любовь в экономике чаще всего не играет ведущей роли. Однако в мягкой форме доверия она незаменима. Потому что капитализм основывается как на конкуренции, так и на кооперации", - пишет автор статьи Штефан Кауфманн. "Для любого бартера необходима уверенность в том, что другая сторона будет соблюдать свою часть договоренности", - считает немецкий экономист Фридрих Зелль.

Согласно исследованию Института немецкой экономики, страны с более высоким уровнем доверия имеют и более высокий уровень ВВП на душу населения, отмечается в статье.

"Надежда - это начало всего", - пишет автор. "Капитализм основывается на предпринимателях, которые идут на риски", - говорит бельгийский экономист Пол Де Груве, по мнению которого капитализмом движет оптимизм предпринимателей. Об актуальном уровне надежды в экономике можно судить, например, по индексу бизнес-климата, составляемому немецким Институтом экономических исследований и отражающему ожидания 7000 компаний, передает издание.

Однако избыток надежды в экономике регулярно приводит к завышениям и сверхинвестициям, считает американский экономист Роберт Шиллер.

"В экстремальном случае безнадежности финансовая система, наоборот, замерзает, как это было в конце 2008 года. Если прекращается выдача кредитов, возникает угроза краха экономики. Потому что капитализм основывается на кредите, при этом слово "кредит" образовано от латинского credere, что значит "верить", - отмечает автор публикации.

Недостаток надежды закрепляет социальное расслоение. Так, экономист Кэрол Грэхэм из Мэрилендского университета изучила ситуацию в США и обнаружила среди американского населения снижение надежды, которая при этом распределена неравномерно. "Высокие показатели надежды имеют состоятельные американцы, поэтому они инвестируют в свое будущее и в образование, здоровье своих детей. Малообеспеченные американцы имеют гораздо меньше надежды и склонны жить одним днем", - передает издание.

"Вера, надежда, любовь играют, таким образом, большую роль в экономике, так же как рассудок и сопереживание", - подытоживает автор.