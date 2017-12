25 декабря 2017 г. Макс Седдон | Financial Times Глава крупнейшего российского банка остерегает от принятия новых американских санкций "Глава крупнейшего российского банка говорит, что из-за потенциально широких новых санкций США "холодная война покажется детской игрой", если эти меры будут осуществлены на практике в начале следующего года", - пишет журналист Financial Times Макс Седдон. "Глава "Сбербанка" Герман Греф сказал в интервью FT, что возможные санкции США против олигархов и государственных корпораций стали бы "иррациональными", если бы предполагали такие масштабные меры, как отключение государственных банков от системы платежей SWIFT", - говорится в статье. "Ухудшение российско-американских отношений усугубляет опасения, что отключение от SWIFT теперь не исключено", - комментирует корреспондент. В ходе интервью журналист выразил мнение, что "Сбербанк" добился колоссальных успехов. "Если будут проведены структурные реформы и экономический рост ускорится, мы сможем добиться еще более существенных результатов, - сказал Греф. - Вообразите, что экономический рост составлял бы 4% вместо 2%. Наш розничный сектор вырос бы на 22%, а корпоративный блок - на 12-13%. Мы говорили бы о других цифрах". По словам Грефа, он теперь больше надеется, что Путин после ожидаемого переизбрания на президентский пост осуществит расширенную программу реформ. План, подготовленный экс-министром финансов Алексеем Кудриным, - "самый квалифицированный и лучше всего разработанный", заявил собеседник издания. "Он проделал настолько большую работу, что было бы совершенно нелогично не воспользоваться этим документом". "При этом он сказал, что Россия уже во многом догнала подобные ей страны благодаря новому плану Путина по цифровизации экономики", - передает Седдон. Источник: Financial Times