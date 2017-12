25 декабря 2017 г. Штефани Кирхгесснер, Сара Фаролфи | The Guardian ФБР ведет расследование по отмыванию денег в связанном с Россией кипрском банке ФБР запросило у чиновников на Кипре финансовую информацию о закрывшемся банке, который использовался богатыми россиянами с политическими связями и был обвинен правительством США в отмывании денег, сообщили два источника The Guardian. Запрос информации о банке FBME поступил на фоне того, как Кипр привлек особое внимание руководителя расследования по российскому вмешательству в выборы в США, спецпркурора Роберта Мюллера, отмечает издание. Лица, ознакомленные с запросом ФБР, сообщили The Guardian, что руководители федерального расследования и Минфин США в ноябре запросили у ЦБ Кипра подробную информацию о FBME, закрытом в этом году. Один информированный источник сказал, что запрос, как представляется, был связан с текущим расследованием Мюллера в отношении Пола Манафорта и движением денег между бывшими советскими государствами и США: эти потоки шли через кипрские банки, говорится в статье. FBME, ранее известный как Федеральный банк Ближнего Востока, находился в Танзании, но около 90% его банковских операций происходило на Кипре. В отчете Сети по расследованию финансовых преступлений Минфина США (FinCEN) от 2014 года говорится, что банк "вызывал наибольшие опасения в плане отмывания денег". "Во внутреннем докладе 2014 года ЦБ Кипра, посвященном FBME, с которым ознакомилась The Guardian, сообщается, что FBME имел банковские отношения с несколькими россиянами, которые считались особо важными с политической точки зрения клиентами, и что примерно половина клиентов банка являлись гражданами России, в том числе близкий к Путину человек, Владимир Смирнов, и член политической партии Путина Александр Шишкин", - передают журналисты. Команда Мюллера отдельно вызвала в суд для дачи показаний представителей Deutsche Bank. Немецкий банк является крупнейшим кредитором Трампа, говорится в статье. Deutsche Bank также находился в корреспондентских отношениях с FBME. Внутренние электронные письма, с которыми ознакомилась The Guardian, показали, что руководство обоих банков находилось в контакте в 2014 году, обсуждая счета, оказавшиеся на заметке у американских правоохранительных органов. Источник: The Guardian