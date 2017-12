Архив 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 января февраля марта апреля мая июня июля августа сентября октября ноября декабря 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Поиск Иностранная пресса о России и не только Press digest 25 декабря 2017 г. 25 декабря 2017 г. Обзор прессы | Inopressa "Шоу Бориса и Сергея": пресса о визите министра иностранных дел Великобритании в Москву Англоязычная пресса описывает визит министра в Россию, первый за пять лет: Джонсон был в своем репертуаре - "вел себя неуклюже, хаотично, ориентировался на зрелищность". "Но, судя по тому, как лукавый Лавров провел свою половину пресс-конференции, нельзя сказать, что Россия недовольна тем, что принимает Джонсона". "Россия не станет особо волноваться из-за перепалки Сергея Лаврова с Борисом Джонсоном: она считает, что Великобритания мало что значит", - таков заголовок в Independent. Журналист Оливер Кэрролл замечает, что российская пресса расценивала приезд Джонсона как визит одного из "самых жестких критиков" России. "В итоге из этого получилось "шоу Бориса и Сергея" - заседание, которое изобиловало шутками, беззлобными шпильками и всеобщим амикошонством", - считает автор. По мнению Кэрролла, Джонсон был в своем репертуаре: "вел себя неуклюже, хаотично, ориентировался на зрелищность. Но, судя по тому, как лукавый Лавров провел свою половину пресс-конференции, нельзя сказать, что Россия недовольна тем, что принимает Джонсона. Если вычесть пару резких диалогов о предполагаемом вмешательстве в референдум по "Брекзиту", тон пресс-конференции был, по стандартам Москвы, кротким". "Во-первых, россияне полагают, что могут понять этого человека. Джонсон, несмотря на его антироссийские выпады, во многом олицетворяет собой modus vivendi российских политиков. Альфа-самец, циник, шоумен, рисковый человек - он полная противоположность своего предшественника Филипа Хэммонда, который в Москве был непопулярен. Поскольку в наступающем году от США будут исходить новые санкции, касающиеся олигархов, Россия стремится обхаживать всех союзников, каких только может завоевать", - говорится в статье. Автор находит и второй фактор: "Какими бы плохими ни были британо-российские отношения после истории с Литвиненко, британцев всегда щадили, не изливая на них яд, который часто выплескивается на американцев. Дело в том, что после "Брекзита" Великобритания теперь во многом отброшена на периферию с точки зрения внешнеполитических целей России". "Москва вряд ли ночей не спит из-за того, что Лондон имеет сказать о чем-либо, кроме санкций, - говорит экс-советник Кремля Владимир Фролов. - Но у этого есть и позитивная сторона: вы нам больше не заклятый враг, а просто помеха". "Что сказали Борису Джонсону российские ЛГБТ-активисты и борцы за права человека" - такова тема статьи в BuzzFeed. Журналистка Эмили Эштон сообщила: Джонсон "пригласил их, чтобы услышать рассказы об ужасающих злоупотреблениях в России, пообещал воспользоваться своим положением, чтобы предать это более широкой огласке, а также предпринять все, что в его силах, для усиления давления на российское правительство". Встреча состоялась в минувшую пятницу за закрытыми дверями, на финальном этапе визита Джонсона в Москву. "Господин Джонсон спрашивал, что могут сделать он и британская сторона для поддержки российского общества", - сказала в интервью изданию Галина Арапова, директор Центра защиты прав СМИ. "Это всегда хороший вопрос, потому что, когда отношения не очень-то дружеские, а международные партнеры занимают активную позицию и поднимают какой-то вопрос, идет ли это пользу? Это может ухудшить ситуацию. Честно говоря, у нас нет ответа на этот вопрос", - признала Арапова. Издание замечает: "Но, по крайней мере, у активистов был такой вид, что они рады его попыткам помочь. Джонсон не умолчал о некоторых суровых истинах во время своего стремительного 24-часового визита, целью которого было укрепление британо-российского сотрудничества по ключевым глобальным вопросам типа северокорейской ядерной угрозы и сирийской гражданской войны". "Правда, можно сильно сомневаться в том, что его российский коллега Сергей Лавров был настроен его слушать. Лавров печально известен своим упрямством и прямотой (однажды, во время встречи с официальными лицами Саудовской Аравии, его подслушали, когда он бурчал "проклятые идиоты"), любит всегда держать все под контролем, особенно на своей территории. Лаврову не понравилось, когда на совместной пресс-конференции Джонсон поправил его насчет подозрений в российском вмешательстве в западные выборы (и это повлекло за собой экстраординарный публичный диалог), но британские официальные лица втайне были в восторге, что Джонсон продемонстрировал, что его не запугаешь, и дал сдачи", - говорится в статье. По данным издания, Джонсон сам настоял на том, чтобы тема прав человека была одной из ключевых во время московского визита. "Это худший кризис прав человека, который мы видели за всю современную историю России", - сообщила изданию после встречи Татьяна Локшина из Human Rights Watch. "В России расшатываются основные свободы: в республике Чечня на юге России на мужчин-гомосексуалов устраивают облавы, их пытают и похищают; журналистов убивают за то, что они пишут о злоупотреблениях правительства; а Свидетелей Иеговы объявили "экстремистской" организацией", - говорится в статье. "Лицо, которое является официальным представителем Russian LGBT Network, говорит на условиях анонимности, что по данным на пятницу из Чечни было эвакуировано 110 человек", - пишет издание. По их словам, "гасилие в отношении лиц, принадлежащих к ЛГБТ, все еще продолжается". Журналистка приводит еще одну цитату из интервью: "По нашим данным, власти, которые были причастны к чистке ЛГБТ, теперь угрожают семьям жертв. Я считаю, что шанс поговорить об этом с министром иностранных дел - просто потрясающая возможность. Чем больше мы поднимаем этот вопрос, чем больше мы заостряем на нем внимание, тем больше мы давим на российские власти, чтобы они начали расследование". Между тем Лавров в июне сказал: "О ЛГБТ: мы не привлекаем к суду за ту или иную ориентацию". Издание пишет: "На переговорах в пятницу Джонсон поднял перед Лавровым вопрос о правах лиц, принадлежащих к ЛГБТ, но, как и ожидалось, российский министр отклонил эту тему. Помощники сказали, что Джонсон был намерен предать это более широкой огласке другими способами". Выступая в университете имени Плеханова, Джонсон говорил о "свободе жить своей жизнью по своему выбору", а также подчеркнул, как важна свободная пресса. В этой связи издание отмечает: "По словам Араповой, в России за последние 20 лет были убиты примерно 357 журналистов". "Но лишь немногих виновников привлекают к судебной ответственности", - говорится в статье. Арапова сказала: "Это создает атмосферу, в которой другие, кому не нравится критика, думают: отлично, это простой, дешевый и тихий способ заткнуть кому-то рот, потому что расследования не будет". Автор замечает: "Посмотрим, сможет ли Джонсон действительно повлиять на перемены, но союзники говорят: он надеется, что его участие намного сильнее заострит внимание на злоупотреблениях, происходящих прямо на пороге Европы". "Стычка в Москве обнажила дилемму, которую версия о российском вмешательстве ставит перед британскими консерваторами" - предполагает в заголовке The Guardian. "Попытки Джонсона наладить стабильные британо-российские отношения превратились во все более сложное балансирование, поскольку продолжают звучать обвинения во вмешательстве Москвы в британскую демократию", - пишет журналист Патрик Винтур. Газета поясняет: "Природный инстинкт велит правительству изо всех сил осуждать войну кибердезинформации, которую ведет Россия, но одновременно консерваторы не могут зайти слишком далеко - иными словами, намекнуть, что российское вмешательство бросает тень на достоверность результатов референдума 2016 года о членстве в ЕС". На взгляд автора, эта дилемма обнажилась во время совместной пресс-конференции Джонсона и Лаврова в пятницу. Лавров заявил, что Джонсон сам подтвердил, что Россия не вмешивалась в британские выборы и референдум. Джонсон прервал его, уточнив: она вмешивалась "неуспешно". Винтур поясняет: "Утверждение, что российское вмешательство было бы более важной проблемой, если бы породило иной демократический исход, сделалось в последние недели официальной линией британского правительства". Но многие британские депутаты считают даже неуспешное российское вмешательство в выборы поводом для тревоги. "Было бы соблазнительно, как ежедневно парирует российское посольство в Великобритании, воспринимать обеспокоенность российскими фейковыми новостями как плод параноидального мышления времен холодной войны", - пишет автор, указывая, что у Британии есть много резонов для сотрудничества с Россией. "Но дипломатические представители ЕС в Великобритании, симпатизирующие британскому правительству, твердо говорят о неприязни Путина к Западу и хотят, чтобы Британия применила свой колоссальный киберпотенциал, дабы разоблачить попытки россиян сеять раскол и амбивалентность в западных обществах. Опасения по поводу подлинности результатов референдума по "Брекзиту" - не причина от этого воздерживаться", - говорится в статье. Еще одна статья The Guardian озаглавлена: "В Москве Лавров сыграл простака в дуэте с Борисом-шутом". Так полагает корреспондент Шон Уокер. Джонсон признал, что для улучшения британо-российских отношений есть много помех, но есть и положительные моменты. "Растет экспорт британских чипсов Kettle", - сообщил Джонсон Лаврову - тот взглянул озадаченно, но вежливо улыбнулся. Журналисту неясно, была ли это шутка или хорошая новость для британской торговли. На пресс-конференции Джонсон сказал, что с Россией важно взаимодействовать, несмотря на множество ее проступков. "Чтобы скрасить картину, Джонсон второй раз упомянул об экспорте чипсов", - говорится в статье. Оба министра также пошутили на тему доверия. "Лавров - министр иностранных дел с огромным стажем, видевший все это раньше - играл роль простака в дуэте с Борисом, игравшим шута", - пишет автор. Напомнив, что в 2008 году Лавров якобы накричал по телефону на тогдашнего министра иностранных дел Великобритании Милибэнда, журналист замечает: "На сей раз негодования не было: пока Борис говорил бессвязно, он смотрел на него, похоже, со смесью легкой скуки и презрения". "Борис Джонсон в России: упрямый переговорщик Сергей Лавров встретился с цветистым оратором-новичком" - так описывает ситуацию The Times. Журналист Том Парфитт пишет: "Один из них - суровый дипломат-воин, который терпеть не может глупцов и иногда бормочет под нос оскорбления. Другой - относительно новичок во внешней политике, человек со встрепанными волосами, склонный к непочтительному поведению и обожающий цветистые исторические аналогии. На внешнеполитической арене Сергей Лавров и Борис Джонсон смотрятся как полярные противоположности". Джонсон пошутил, что так доверяет Лаврову, что передал ему содержимое своих карманов, зная, что все будет в сохранности. Он также кротко высказался о российско-британских отношениях со времен Ивана Грозного. "На Лаврова сильнее подействовало недавнее утверждение Джонсона, что СССР походил на античную Спарту - "закрытый, злобный, милитаристский и антидемократический". Российский министр сказал, что советское руководство никогда не стремилось подражать Спарте, но в западном кино она изображалась как образец мужества и силы", - говорится в статье.



Twitter Facebook ВКонтакте Все статьи за сегодня Статьи по разделам В России Спорт История и культура Скандалы и происшествия В мире Экономика Война Разное Наука и жизнь Экстремальная ситуация Ближний Восток Закон и преступность Аналитика Inopressa: Иностранная пресса о событиях в России и в мире Информация об ограничениях Политика конфиденциальностих Разрешается свободное использование текстов, ссылка обязательна (в интернете - гипертекстовая).

Размещение рекламы на сайте Inopressa.ru © 1999-2017 InoPressa.ru