25 декабря 2017 г. Обзор прессы | InoPressa: тема дня Восток Украины - по-прежнему горячая и болезненная точка Решение США передать Украине летальное оружие показывает решимость Трампа обеспечить "сдерживание" путинской России, которая не согласилась даже на развертывание миротворцев в проблемном регионе, пишет WSJ. Глава украинского МИДа в Die Zeit призывает Совет Европы быть верным своим принципам и разговаривать с Россией "только с позиции силы". NYT поднимает тему опасного распространения по Украине огнестрельного оружия и гранат из зоны боевых действий. Решение Дональда Трампа предоставить Украине противотанковые ракеты Javelin "примечательно для пытающихся предугадать, какой курс в следующем году может избрать Белый дом в отношении Кремля", пишет журналист The Wall Street Journal Майкл Гордон. "Ведя разговоры об улучшении отношений с президентом Путиным, Трамп в то же время согласился с помощниками, рассматривающими его страну как ревизионистскую державу, готовую перевернуть с ног на голову установившийся после холодной войны миропорядок, которую нужно сдерживать", - отмечает Гордон. Предоставить Украине ракеты Javelin предлагалось еще летом 2014 года, но президент Барак Обама в конечном итоге решил, что это не повлияет на исход боев "решающим образом, но спровоцирует Россию на усиление своего военного вмешательства на востоке Украины". Бывший главнокомандующий силами НАТО в Европе Филип Бридлав заявил, что поддерживал поставки ракет Javelin. Ни он, ни другие эксперты не утверждают, что это изменит баланс сил в конфликте, однако полагают, что предоставление летального оружия "может удержать русских от новых военных действий на Украине". "[Ракеты] Javelin действительно будут их сдерживать, потому что означают больший риск жертв и потерь танков, если те будут задействованы в новом наступлении, а Путин чувствителен к жертвам", - сказал бывший заместитель генсека НАТО Александр Вершбоу. Журналист сообщает, что бои на востоке Украины активизировались, а многомесячные переговоры зашли в тупик. Одно время казалось, что Путин "может разрешить развертывание миротворческих сил", пишет автор. Но позже выяснилось, что роль, которую Россия предложила для миротворцев, ограничена и не предусматривает урегулирование вопроса с проницаемой границей между Восточной Украиной и Россией. Поскольку Путин занимается своим переизбранием и играет на националистических настроениях подданных, перспективы прорывного решения украинской проблемы в ближайшие несколько месяцев мрачны, считают эксперты. Голосование запланировано на 18 марта - годовщину аннексии Крыма, подеркивает Гордон. "В субботу российские чиновники заявили, что решение США поставлять на Украину летальные вооружения для борьбы с поддерживаемыми Россией сепаратистами приведет к новому кровопролитию", - пишет The Washington Post. Решение США по летальным вооружениям вызвало предсказуемо резкий отпор Москвы, которая негласно поддерживала сепаратистов на Восточной Украине, одновременно отрицая это, говорится в статье. "Поставляя оружие на Украину, США явно толкают Киев на новое кровопролитие", - заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков. По заявлению Госдепа, "помощь США носит исключительно оборонительный характер, и, как мы всегда говорили, Украина - суверенное государство и имеет право защищать себя". "Предоставление летальных вооружений США Украине мало что изменит на месте военных действий, но это отмечает более глубокое и непосредственное вовлечение Вашингтона в конфликт, - прокомментировал в Twitter Дмитрий Тренин, директор Московского центра Карнеги. - Они (американцы) переступили важную черту и, возможно, не остановятся на этом". Политика умиротворения в отношении России - неверное решение, пишет в Die Zeit глава украинского внешнеполитического ведомства Павел Климкин. Созданный в 1949 году Совет Европы задумывался как организация, которая охраняла бы "универсальные ценности" - права человека, правовую государственность и демократию. При этом Россия, указывает Климкин, "ежедневно нарушает права человека, насмехается над демократией и плюет в лицо той основанной на законе системы, на которую сегодня полагаются и от которой зависят европейцы". "Около года назад министр иностранных дел России Сергей Лавров (...) на Мюнхенской конференции по безопасности с радостью объявил об окончании постзападной эры. Россия ведет против нас на Западе гибридную войну - это уже давно не тайна и даже не тема для дискуссий. Ее цель: посеять раздор и подорвать тот порядок, над которым мы так много работали", - продолжает глава украинского МИДа. С Россией, уверен автор статьи, следует разговаривать "только с позиции силы - другого языка она не понимает". "Ее слова и обещания ничего не стоят - это страна, которая превратила систематическую ложь в часть своей политики. С ее помощью она добивается своих целей и сбивает с толку врагов. И не будем забывать: эти враги - это мы. И мы, украинцы, очень хорошо понимаем, как действует Россия", - пишет Климкин. "Однажды Россия станет надежным партнером для Европы и всего свободного мира", - говорится в статье. Однако "Россию следует призвать к ответу за ее (...) преступления и другие нарушения", призывает Климкин. "Если Совет Европы не проявит стойкости и верности своим принципам, он дискредитирует сам себя. Россия, похоже, уверена в том, что может и дальше вести себя так, как сегодня, (...) не опасаясь последствий", - резюмирует Климкин, указывая на то, что "возвращение РФ в Совет Европы не может состояться без выполнения определенных условий - иначе это будет похоже на политику умиротворения". "Спустя почти четыре года войны с поддерживаемыми Россией сепаратистами на востоке Украины распространение украденных из армии вооружений привело к росту преступлений с применением огнестрельного оружия. Это необычно для европейской страны", - пишет журналистка Юлия Мендель в статье для The New York Times. Кроме того, "в самых разных преступлениях, включая домашнее насилие и банковские ограбления, используются ручные гранаты", сообщает Мендель. В текущем году украинская полиция отчиталась о конфискации 2,5 тыс. гранат. "Это последствия огромного и неконтролируемого оборота боевого оружия на Украине после начала боевых действий, - сказала криминалист Анна Маляр. - В прошлом люди тоже агрессивно ссорились, но доступа к гранатам или другому оружию не было. Теперь же очень легко купить оружие у тех, кто ездит в зону военных действий". "Граната - расходный материал. Значит, солдат может заявить, что она взорвалась, а на самом деле с легкостью ее спрятать", - сказал Богдан Петренко, замдиректора Украинского института исследований экстремизма. На черном рынке гранату можно продать за 15 долларов, что для Украины сумма немаленькая. В результате ручные гранаты становятся все более привычным атрибутом, пишет журналистка, отмечая, что большинство преступлений с их применением совершается в Донбассе. "Один из факторов, которые затрудняют отслеживание гранат, - это огромное число людей, имеющих разрешение на въезд в зону военных действий, называемых антитеррористической операцией", - пишет автор. "Из зоны военных действий шел поток и огнестрельного оружия, но в каких количествах, понять трудно, поскольку на Украине нет централизованного реестра", - говорится в статье.