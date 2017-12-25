Испанский премьер-министр попал в собственную ловушку

Мариано Рахой надеялся ослабить каталонских сепаратистов, организуя досрочные выборы. Теперь он выходит из них побежденным, пишет корреспондент швейцарской газеты Le Temps в Мадриде Франсуа Мюссо.

Главным проигравшим на каталонских парламентских выборах стал не какой-нибудь кандидат: им стал не кто иной, как глава испанского правительства Мариано Рахой. В конце октября, впервые применяя статью 155 Конституции (взятие государством под надзор целого региона), лидер-консерватор надеялся на частичное разрешение каталонской головоломки и на временное ослабление сепаратистского ажиотажа в регионе, являющемся движущей силой экономики его страны, говорится в статье.

Теперь Мариано Рахой и вместе с ним сторонники конституционной жесткости в отношении мятежной Каталонии сильно разочарованы: в четверг в ходе выборов, отмеченных образцовой гражданской позицией и исторической явкой (81,94%), сепаратистский лагерь показал свою несокрушимость, отмечает Мюссо.

Помимо поразительного сопротивления сепаратистского блока, Мариано Рахой получил еще два политических оскорбления. Первое - это беспрецедентное поражение его Народной партии, потерявшей 7 мест по сравнению с парламентскими выборами 2015 года. Теперь с 4,2% избирательных голосов и тремя депутатами это отстающая партия в Каталонии, говорится в статье. "Создается следующая проблема, - анализирует испанский блогер и журналист Игнасио Эсколар в Eldiario.es. - Как руководитель может разрешить наихудший институциональный кризис, произошедший за сорок лет, в регионе, где он не располагает никакой электоральной базой, а значит, никакой легитимностью?"

Консерваторы Народной партии были сметены с электоральной карты: каталонские сепаратисты не отказали себе в удовольствии минимизировать влияние центрального правительства, считает Мюссо.

Второе оскорбление состоит в победе партии "Граждане" - молодого правоцентристского движения, то есть главного соперника Рахоя в единой государственной команде, первой ненационалистической партии, водворившейся в Каталонии, с результатом в 37 мест и 25% голосов.

Прежде всего, в лице сепаратистов, пребывающих в полной эйфории, глава правительства сталкивается с неуступчивым противником: сепаратистский вызов сейчас стал как никогда угрожающим. "До сих пор Рахой следовал двойной стратегии, - указывает политолог Хосеп Рамонеда, - это страусиная политика, то есть осложнение ситуации; и авторитарный ответ после запрещенного 1 октября референдума, с заключением под стражу сепаратистских лидеров. Он потерпел неудачу. Теперь это препятствие может быть разрешено только путем политического диалога".

Расположен ли к диалогу Мариано Рахой? Если да, то с кем? Он много раз говорил, что не станет вести переговоры с Уриолом Жункерасом, находящимся в тюрьме, и с Карлесом Пучдемоном, находящимся в добровольном изгнании в Брюсселе, оба обвинены органами правосудия в "бунте" и "мятеже". Между тем этим лидерам предстоит руководить будущим каталонским органом исполнительной власти, подытоживает автор статьи.