25 декабря 2017 г. Юлия Мендель | The New York Times Гранаты из зоны военных действий на Украине используют и для совершения преступлений "Спустя почти четыре года войны с поддерживаемыми Россией сепаратистами на востоке Украины распространение украденных из армии вооружений привело к росту преступлений с применением огнестрельного оружия. Это необычно для европейской страны", - пишет журналистка Юлия Мендель в статье для The New York Times. "Есть и новый, очень тревожный момент: в самых разных преступлениях, включая домашнее насилие и банковские ограбления, используются ручные гранаты", - сообщает Мендель. В текущем году украинская полиция отчиталась о конфискации 2,5 тыс. гранат. В 2013 году таких случаев было 100. "Это последствия огромного и неконтролируемого оборота боевого оружия на Украине после начала боевых действий, - сказала криминалист Анна Маляр. - В прошлом люди тоже агрессивно ссорились, но доступа к гранатам или другому оружию не было. Теперь же очень легко купить оружие у тех, кто ездит в зону военных действий". По словам экспертов, неудивительно, что все больше гранат "просачивается" из района военных действий. "Граната - расходный материал. Значит, солдат может заявить, что она взорвалась, а на самом деле с легкостью ее спрятать", - сказал Богдан Петренко, замдиректора Украинского института исследований экстремизма. На черном рынке гранату можно продать за 15 долларов, что для Украины сумма немаленькая, отмечается в статье. В результате ручные гранаты становятся все более привычным атрибутом, пишет журналистка, отмечая, что большинство преступлений с их применением совершается в Донбассе. "Один из факторов, которые затрудняют отслеживание гранат, - это огромное число людей, имеющих разрешение на въезд в зону военных действий, называемых антитеррористической операцией", - указывает автор статьи. Среди них и местные жители, и волонтеры. "Гражданское население, особенно женщин, обычно меньше проверяют", - указал Петренко. "Из зоны военных действий шел поток и огнестрельного оружия, но в каких количествах, понять трудно, поскольку на Украине нет централизованного реестра", - говорится в статье. По словам Маляр, из-за войны и экономических тягот многие оказались "на взводе". "Социальная напряженность в обществе растет. Правоохранительная система неэффективна, люди не доверяют полиции", - сказала криминалист. Многие считают, что проще взять все в свои руки, добавила она. Источник: The New York Times