Интервью с Герхардом Шредером, который "доверяет Путину"

Корреспондент немецкого издания Rheinische Post побеседовал с бывшим канцлером ФРГ Герхардом Шредером.

"Что является вашим компасом в жизни?" - поинтересовался корреспондент Михаэль Брекер.

"Порядочность. Порядочность по отношению к людям, с которыми я работаю, а также по отношению к политическим противникам. Порядочность всегда была моим руководящим принципом", - ответил Шредер.

"Однако вы не всегда его придерживались", - заметил журналист.

"Нет, иногда в политике это не удается, однако если я кого-то оскорбил, я никогда не делал этого намеренно. Я же знаю, каково это быть изгоем", - сказал экс-канцлер, отметив, что детство, проведенное в бедности, заставило его стремиться к лучшему и идти вперед.

"Макс Вебер определил три критерия идеального политика: страсть, глазомер, чувство ответственности. Чем вы обладаете в меньшей степени?" - спросил Брекер.

"Вероятно, глазомером. Иногда я заходил слишком далеко", - ответил политик.

"Насколько для вас важны деньги?" - "Не важнее, чем для других людей, - ответил Шредер. - Деньги дают независимость".

"Вы бы работали в "Роснефти" также и на добровольных началах?" - спросил журналист. - "Определенно. Это увлекательная задача", - сказал Шредер.

"Истинная политика (...) не может сделать шага, заранее не отдав должного морали, сказал Иммануил Кант. Не является ли ваша работа в российском нефтяном концерне, поддерживающем авторитарную систему, находящемся под санкциями Евросоюза, предосудительной в моральном плане?"

"Вы знаете, если бы я участвовал в совете директоров американского, а не российского предприятия, все бы сказали: замечательно. В этой критике есть немного лицемерия", - заявил Шредер.

"Вы могли бы стать Послом доброй воли Unicef или редактором газеты Die Zeit", - заметил корреспондент.

"Но я не хочу заниматься ни тем, ни другим. Должность в совете директоров "Роснефти" - это большая и сложная задача, а хорошие отношения с этой компанией и с Россией в высшей степени отвечают интересам Европы. Речь идет о надежном снабжении сырьем, в котором нуждается наша экономика, и не в последнюю очередь - о рабочих местах в Германии", - указал политик.

"ЕС наложил санкции на "Роснефть", полугосударственный концерн является инструментом власти для Владимира Путина", - отметил журналист.

"Я против этих санкций. Их рано или поздно отменят", - считает Шредер. "Я думаю, что существует достаточно доказательств моей работы на общее благо. И эта задача, даже если она спорная, в конечном итоге будет служить интересам нашей страны", - добавил он.

"Является ли Путин вашим личным другом?" - "Да, это так. И это так и будет. Я доверяю Владимиру Путину".

"Как далеко может заходить дружба? В России исчезают оппозиционеры, и существует длинный список нарушений прав человека", - сказал журналист.

"Дружба ведь означает, что вы высказываете свои точки зрения и можете критиковать друг друга. Но это делается не на публику, а с глазу на глаз", - подчеркнул политик.

"Может быть, вы не все о нем знаете?" - спросил корреспондент. - "Возможно. У каждого есть тайны. Люди так устроены", - ответил политик.

"Для вас не отвратительно видеть по телевидению, как Путин шутит с Асадом?" - поинтересовался Брекер.

"В международной политике приходится разговаривать и с диктаторами. Если бы мы вели переговоры только с безупречными с точки зрения демократии политиками, то мы были бы достаточно одиноки. Что касается Сирии, то речь идет о политическом решении. И Запад также понял, что это решение возможно только при Асаде. Целью остается: после перехода единая Сирия должна существовать без него", - считает Шредер.

"Согласно опросам, немцы и россияне хотят сближения. Удастся ли это только без Путина?" - поинтересовался журналист. - "Я так не думаю. Управлять Россией - это нелегкое дело. Скорее, надо исходить из того, что после Путина не будет лучше. Шагом к сближению был бы постепенный отказ от взаимных санкций", - ответил политик.

"В Крыму и на востоке Украины погибло много людей из-за геополитических притязаний", - заметил корреспондент.

"Я не уверен, что в Крыму и на востоке Украины и без того не произошло бы жестоких столкновений. Это раздробленный в культурном плане регион. Люди в Донбассе чувствуют свою принадлежность к России. Установить там внутренний мир усилиями управляемой из Киева полиции невозможно. Обещанная украинским правительством федерализация еще не осуществлена. Не только Россия, но и Украина пока не выполнили своих задач", - подчеркнул политик. По его мнению, переговоры ЕС об ассоциации должны были вестись параллельно и с Украиной, и с Россией - "возможно, тогда можно было бы прийти к единому мнению".

Корреспондент также поинтересовался мнением экс-канцлера по поводу президента Турции Реджепа Эрдогана. "У этого человека есть свои заслуги. Он модернизировал Турцию в экономическом плане. Однако трагическим является то, что теперь мы видим значительный регресс. Я об этом сожалею. Однако и ЕС не всегда справедливо обращался с Турцией, держал страну на дистанции", - заметил политик.

Говоря о кризисе правительства в Германии, Шредер заметил: "Госпожа Меркель, являющаяся уважаемой личностью, "запорола" процесс. Это был сбой политики. У Меркель не было стратегии. У Линднера (лидер СвДП) таковая, по крайней мере, была". Что касается правительства меньшинства в Германии, по мнению экс-канцлера, несмотря на то, что данная форма правления существует, например, в скандинавских странах, в Германии такой традиции нет и к тому же ее роль в Европе и мире совсем иная. СДПГ должна показать, что у нее есть стратегия и что новая "большая правительственная коалиция" с участием социал-демократов является лучшей альтернативой, сказал Шредер.