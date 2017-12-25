Мария Алехина: "Путин инструментализирует желание людей иметь сильного руководителя"

Несколько дней назад активистка панк-группы Pussy Riot Мария Алехина была задержана в Москве, затем снова отпущена на свободу. Незадолго до этого корреспондент Tageszeitung Йенс Утхофф побеседовал с ней о ситуации в России.

По словам собеседницы немецкого издания, после своего освобождения в конце 2013 года Надежда Толоконникова и Мария Алехина побывали во многих европейских тюрьмах и имели возможность сравнить их с российскими. "Совместно с коллективом адвокатов мы основали организацию "Зона права", которая поддерживает российских заключенных. В конце октября мы организовали спонтанную акцию в Нью-Йорке в "Башне Трампа" в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова и украинского активиста Александра Колченко. Сенцов, - напоминает Алехина, - был приговорен в 2015 году к 20 годам лишения свободы из-за своих акций в Крыму".

"Происходящее сегодня в России - это наследие ГУЛАГа, - уверена активистка. - То, как государство обходится со своими заключенными, отражает отношение власти и государства к своим гражданам. Система ГУЛАГа продолжает существовать, принимая разные формы, вот уже 70 лет. (...) Но структура остается неизменной".

Комментируя 100-летний юбилей Октябрьской революции, Мария Алехина говорит о том, что его "празднует, прежде всего, старшее поколение. Для него характерна тоска по СССР (...). Некоторые даже хотели бы вернуть царизм. И все время речь при этом идет о желании иметь сильного руководителя. Путин это желание инструментализирует, чтобы продавить определенные вещи".

В своей книге "Дни восстания" Мария Алехина пишет о том, что в России никто не имеет представления о том, что такое гражданское общество. Никто не думает о том, что в этом мире что-то от него зависит. "Почему это до сих пор так?" - задает вопрос журналист.

Алехина называет такую позицию "апатией" и "ничегонеделанием". "Однако все в политике начинается с действия, с осознания того, что необходимо что-то делать".

Комментируя позицию некоторых немецких политиков, например, Сары Вагенкнехт из Левой партии, которые предлагают курс разрядки в отношениях с Россией или даже допускают вариант признать аннексию Крыма, Алехина выражает уверенность в том, что они "поддерживают убийц и репрессии против граждан".

"Сегодня в российских тюрьмах находятся более 40 граждан Украины в связи с их акциями [против аннексии Крыма]. Это не только активисты, но и простые граждане, которые жили там. Кто-то из них получил 20 лет тюремного заключения, кто-то подвергался насилию во время следствия. (...) Война с Украиной продолжается, нужно, чтобы в ЕС и Германии постоянно говорили об этом. Особенно на фоне предстоящих в России президентских выборов. Украина на пути в Европу (...), она почти уже часть Европы, и в этой связи ее надо защищать", - уверена активистка.

По мнению Алехиной, "российской власти абсолютно все равно, что про нее думает Европа. Именно поэтому нужно постоянно указывать на определенные европейские ценности".