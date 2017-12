25 декабря 2017 г. Бен Хойл | The Times Объект неприязни Путина готов сразиться с ним на выборах Корреспондент The Times Бен Хойл сообщает, что оппозиционный политик Алексей Навальный с легкостью собрал подписи для регистрации на президентских выборах, хотя на данный момент участвовать в кампании ему запрещено. В палатке, установленной в заснеженном лесу на западе Москвы, борец с коррупцией заявил более чем 700 сторонникам, что победит, если у него будет шанс участвовать в состязании. "Нет никакой массовой поддержки Путина и его власти в этой стране. Мы сами в этом году видели, что подавляющей поддержки властей просто нет", - передает журналист слова Навального. "У мероприятия были некоторые атрибуты американского предвыборного митинга: потенциального кандидата окружали жена и дети, поддерживала оглушительная музыка и сопровождал дождь из бело-сине-красных конфетти", - рассказывает Хойл. "В других отношениях у собрания был отчетливый российский колорит. В нескольких местах отказались предоставлять площадку для встречи, а процесс подачи документов затянулся, поскольку во время подготовки документации для избирательной комиссии замерзли принтеры", - добавляет автор статьи. Журналист отмечает, что Навальный приобрел известность как самый харизматичный лидер протестов в 2011 и 2012 годах. "Препятствия, которые создавались с тех пор на его пути, наводят на мысль, что Кремль видит в нем нечто большее, чем просто раздражитель", - говорится в статье. Участвовать в выборах Навальному запрещено из-за судимости, которую многие считают сфабрикованной. Однако он все еще может войти в число кандидатов, если "судимость снимут или Кремль предоставит ему особое разрешение на участие в состязании", пишет Хойл. "С более чем полутора миллионами подписчиков на YouTube и массовой сетью из 150 тыс. с лишним волонтеров Навальный сейчас пытается использовать экономическое и социальное недовольство, растущее в России несмотря на личную популярность Путина. Протесты, вспыхнувшие в этом году, географически были более широкими и социально более разнообразными, чем те, что произошли шесть лет назад", - говорится в статье. Журналист добавляет, что, по данным опросов, Путин спокойно выиграет четвертый президентский срок, а его оппонентов столь многие признают легковесными, что Путин сам сетовал на них на пресс-конференции в начале декабря. "Путин пока никак не дал понять, что позволит Навальному вступить в ряды кандидатов. Если ему будет разрешено участвовать в выборах, некоторые либералы опасаются националистических взглядов, которые Навальный выражал в прошлом, в то время как другие сомневаются в его экономической программе. Но для многих вопрос, стал бы Навальный хорошим президентом или нет, вторичен. Открытая борьба - вот что важно", - пишет Хойл. Источник: The Times