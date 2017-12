25 декабря 2017 г. Джош Рогин | The Washington Post Трамп делает предупреждение худшим на свете жуликам и убийцам "На прошлой неделе, после противоречивых сигналов, которые подавались на протяжении нескольких месяцев, администрация Трампа сделала большой шаг к радикальному расширению наказаний для нарушителей прав человека и клептократов по всему мире", - утверждает The Washington Post. "Этот шаг также демонстрирует, как профессионалы из правительства и политические официальные лица в администрации находят способы для сотрудничества в первый год президентства Трампа", - пишет журналист Джош Рогин. По мнению автора, были сомнения в том, что команда Трампа рьяно применит "Глобальный Закон Магнитского об ответственности в области прав человека", разрешающий президенту США налагать санкции на физических лиц и организации из любой страны, которые нарушают права человека или причастны к "актам существенной коррупции". Но первый в истории такой санкционный список "стал четким признаком того, что администрация Трампа поддерживает этот закон и применяет его добросовестно", полагает газета. "Худшие жулики и убийцы в мире, должно быть, испуганно мечутся. Закон, а также подписанный Трампом президентский указ значительно облегчают работу правительства США по выявлению вопиющих случаев злоупотреблений и наказанию виновных. В список были включены Артем Чайка, сын генпрокурора России, Гао Янь, высокопоставленный сотрудник органов безопасности Китая, и Маунг Маунг Соэ, который руководил зверствами бирманских военных в отношении людей из народности рохинджа", - говорится в статье. "Один высокопоставленный сотрудник администрации сказал, что действия, предпринятые на прошлой неделе, призваны создать стандарт для дальнейшей политики Трампа в области прав человека. Хотя Конгресс требует ежегодного отчета о применении закона, команда Трампа, как ожидается, будет вводить новые санкции в соответствии с "Глобальным Законом Магнитского" на постоянной основе - значит, нарушители прав человека никогда не смогут быть уверенными в своей безопасности", - говорится в статье. Автор напоминает: в мае госсекретарь США Тиллерсон сказал, что продвижение американских ценностей слишком часто становится "помехой" для отстаивания американских интересов. В Стратегии национальной безопасности США, подготовленной Трампом, "права человека почти не упоминаются", говорится в статье. На взгляд Дэниэла Фрида, который в президентство Обамы координировал санкции в Госдепартаменте, "список Трампа бьет по некоторым из худших нарушителей, но не настолько обширен, чтобы усугубить риск злоупотреблений и чрезмерного усердия. Это демонстрирует, что вышестоящее начальство оказало необходимую поддержку специалистам из Госдепартамента и Минфина, чтобы те выполнили работу как положено", - говорится в статье. Газета называет составление списка "шагом в правильном направлении для администрации Трампа". "И все же этого совершенно недостаточно в отсутствие всеобъемлющей, структурированной и четко озвученной политики в сфере прав человека", - говорится в статье. Источник: The Washington Post