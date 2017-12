25 декабря 2017 г. Кэрол Морелло, Дэвид Филипов | The Washington Post Россия сделала жесткое предупреждение США о том, что они разжигают новое кровопролитие на Украине "В субботу российские чиновники заявили, что решение США поставлять на Украину летальные вооружения для борьбы с поддерживаемыми Россией сепаратистами приведет к новому кровопролитию. Давняя напряженность в отношениях между Вашингтоном и Москвой обострилась вокруг продолжающегося четыре года конфликта", - пишет The Washington Post. "Москва высказала предостережение вскоре после того, как Госдепартамент объявил в пятницу вечером, что США впервые предоставят Украине тяжелые вооружения: до сих пор осуществлялись лишь поставки вспомогательной техники и подготовка войск", - отмечают авторы статьи Кэрол Морелло и Дэвид Филипов. Решение США по летальным вооружениям вызвало предсказуемо резкий отпор Москвы, которая негласно поддерживала сепаратистов на Восточной Украине, одновременно отрицая это, говорится в статье. "Поставляя оружие на Украину, США явно толкают Киев на новое кровопролитие", - заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков. "Украина годами просила США предоставить ей летальные вооружения. Администрация Обамы рассматривала возможность поставок тяжелых вооружений, но отказалась от этого, опасаясь, что подобный шаг еще больше обострит конфликт. Среди техники, которой Киев добивается больше всего, - противотанковые ракеты Javelin", - пишет издание. По заявлению Госдепа, "помощь США носит исключительно оборонительный характер, и, как мы всегда говорили, Украина - суверенное государство и имеет право защищать себя". "Решив поставлять Украине летальное оружие, США дают ясный сигнал Киеву, что поддержат попытку военного решения", - написал у себя в Twitter депутат Федерального Собрания РФ Алексей Пушков. "Более умеренные голоса в российской столице также предупреждают, что решение США может привести к эскалации украинского кризиса", - отмечает издание. "Предоставление летальных вооружений США Украине мало что изменит на месте военных действий, но это отмечает более глубокое и непосредственное вовлечение Вашингтона в конфликт, - прокомментировал в Twitter Дмитрий Тренин, директор Московского центра Карнеги. - Они (американцы) переступили важную черту и, возможно, не остановятся на этом". Источник: The Washington Post