25 декабря 2017 г. Майкл Бёрнбом | The Washington Post Российские подлодки рыщут вокруг жизненно важных подводных кабелей. Это нервирует НАТО "По словам высокопоставленных военных, российские подлодки кардинально активизировали свою деятельность вокруг подводных кабелей для передачи информации в Северной Атлантике, и это элемент более агрессивной доктрины ВМФ, которая побудила НАТО возродить командный пункт времен холодной войны", - сообщает корреспондент The Washington Post Майкл Бёрнбом. По мнению этих источников, это может дать Кремлю возможность перерубать важнейшие каналы связи или перехватывать информацию. "Теперь мы наблюдаем вблизи подводных кабелей такую подводную деятельность России, которой, по-моему, мы никогда еще не наблюдали, - сказал контр-адмирал ВМС США Эндрю Леннон, командующий подводных сил НАТО. - Россия явно интересуется подводной инфраструктурой НАТО и стран НАТО". Издание сообщает: "В ответ НАТО планирует возродить закрытый после холодной войны командный пункт, чтобы способствовать защите Северной Атлантики. Союзники по НАТО также спешат наращивать возможности противолодочной войны и разрабатывать новейшие самолеты, которые способны обнаруживать подлодки". Контр-адмирал Леннон сказал, что Россия располагает глубоководными исследовательскими судами, в том числе реконструированным старым ракетоносцем, на борту которого находятся подлодки поменьше. "Они могут проводить океанографические исследования, заниматься сбором разведданных под водой, - заявил он. - И что мы наблюдаем, так это рост подобной деятельности вблизи подводных кабелей. Мы знаем, что эти вспомогательные подлодки сконструированы для работы на океанском дне и транспортируются кораблем-маткой, и мы полагаем, что они, возможно, оснащены для манипуляций с предметами на океанском дне". "Леннон отказался ответить на вопрос, полагает ли НАТО, что Россия действительно прикасалась к кабелям", - пишет издание. По словам автора, российское командование признало, что Кремль активизировал свою подводную деятельность на уровне, невиданном со времен холодной войны. Эта деятельность вынуждает Запад возрождать искусство охоты на подлодки, пишет автор. "Программы-трекеры для отслеживания самолетов, использующие публичные данные транспондеров, зафиксировали, что в последние месяцы самолеты ВМС США совершали вылеты в районах, где, как известно, действуют российские подлодки. Например, в четверг один самолет взлетел с базы военно-морской авиации в Сигонелле на Сицилии и направился над Средиземным морем на восток. Днем раньше он совершил вылет с той же миссией. В текущем месяцы трекеры зафиксировали не менее 10 миссий американских самолетов, которые следят за подлодками (за вычетом полетов, когда самолеты, похоже, просто перебрасывались с базы на базу). Ноябрь был еще более бурным: трекеры зафиксировали не менее 17 миссий", - говорится в статье. Газета замечает: "Противникам России необходимы колоссальные ресурсы на отслеживание одного-единственного подводного судна, так что у подлодок выгодный коэффициент "издержки/злокозненность". Хотя Россия по-прежнему намного слабее НАТО по военной силе, Кремлю удается при конфронтации с Западом действовать диспропорционально мощно с помощью захвата Крыма, поддержки сирийского режима, а также, по мнению разведслужб США, своих попыток повлиять на американские выборы". Газета продолжает: "И все же некоторые аналитики говорят, что угроза для кабелей, возможно, преувеличена". "Пожалуй, русские не делали бы свою работу, если бы не могли угрожать подводным кабелям. Безусловно, союзники по НАТО не делали бы свою работу, если бы не могли этому противодействовать", - заметил Адам Томсон, экс-полпред Великобритании в НАТО. Как бы то ни было, НАТО планирует создать два новых командных пункта - один сосредоточится на Атлантике, другой будет обеспечивать быструю переброску войск по Европе, сообщает издание. "Планы пока обсуждаются, но в данный момент они предполагают, что Североатлантическое командование будет встроено в Штаб командования сил флота США в Норфолке, который в случае конфликта будет преобразован в более широкий штаб объединенных сил НАТО", - пишет газета, пересказывая слова некого "дипломата из НАТО", пожелавшего остаться анонимным. Источник: The Washington Post