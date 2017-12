25 декабря 2017 г. Сэмюел Рубенфелд | The Wall Street Journal Соблюдение "Закона Магнитского" не вызывает разночтений, говорят эксперты "Министерство финансов США в среду опубликовало правила применения санкций в соответствии с "Законом Магнитского", направленным против российских нарушителей прав человека, но, по словам экспертов, эти правила не потребуют каких-то новых мер по обеспечению их выполнения", - пишет The Wall Street Journal. "Закон Магнитского" принят в 2012 году, теперь расширенный "черный список" включает 49 россиян, напоминает корреспондент Сэмюел Рубенфелд. "Эти санкции на практике имеют в основном символический характер и не оказывают значительного эффекта на американский экспорт или банковские операции с Россией", - считает Дуглас Джекобсон, партнер в международной торговой компании Jacobson Burton Kelley. Противопоставляя эти требования правилам применения более сложных санкций, таких как меры, направленные против секторов российской экономики или венесуэльского суверенного долга, которые требуют от компаний создания новых систем контроля их соблюдения, старший научный сотрудник аналитического центра the Center for a New American Security (Вашингтон) Питер Хэррелл утверждает, что "Закон Магнитского" довольно легко соблюдать. "Это просто случай применения существующих правил и протоколов к списку новых лиц и компаний", - пояснил он. Источник: The Wall Street Journal