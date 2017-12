25 декабря 2017 г. Джулиан Барнс и Эмре Пекер | The Wall Street Journal Российская АЭС подогревает опасения Европы по поводу силовой игры "Проводимая с позиции силы политика между Россией и остальной Европой вновь поднимает вопрос, преследовавший стратегов на протяжении холодной войны: где грань между предусмотрительностью и паранойей?" - пишут Джулиан Барнс и Эмре Пекер на страницах The Wall Street Journal. Речь в статье идет о строительстве атомной электростанции в Белоруссии неподалеку от города Островец. "Россия, которая годами использовала огромные запасы природного газа в качестве политического рычага в отношениях с требующей много энергии Европой, строит атомную электростанцию в дружественной Москве Белоруссии. Соседняя Литва и Польша столь полны решимости вырваться из российских когтей, что отказались покупать электричество с АЭС", - комментируют журналисты. Литовцы опасаются, что предупреждение об утечке радиации - реальной или нет - спровоцирует панику. "Даже ложное сообщение о катастрофе может нанести нашей стране большой урон, - сказала президент Литвы Даля Грибаускайте. - Мы видим в этом угрозу национальной безопасности". Эвакуация Вильнюса понизит обороноспособность страны и сделает ее более уязвимой перед потенциальной тайной операцией со стороны России, поясняют авторы статьи. Белорусские власти не ответили на просьбы о комментарии, а в "Росатоме" предупреждения Литвы отвергли как "очевидно надуманную претензию, которая не выдерживает базовой критики". "Проект соответствует самым высоким стандартам безопасности", - заявил представитель "Росатома". Мнения европейских чиновников разделились. У "Росатома" есть проекты по всей Европе, а катастрофы и даже ложные тревоги вредны для бизнеса. "Они не строят тикающую бомбу замедленного действия. Но литовцам никогда не угодишь, они просто не хотят этого проекта", - сказал европейский чиновник. В Евросоюзе и НАТО видят в АЭС иную угрозу. "Они заявляют, что это попытка Москвы сохранить энергетическую зависимость своих соседей от России. ЕС пытается помочь Польше и странам Балтии оборвать связи с российской энергосетью", - говорится в статье. Недавно Еврокомиссия обязалась выдвинуть к маю план по интеграции этих государств в европейскую энергосеть. Источник The Wall Street Journal, поддерживающий проект АЭС и знакомый с дискуссиями вокруг него, заявил: "Они ["Росатом"] просто не могут позволить себе вести себя каким-то грубым политическим, нерыночным способом". В отличие от "Газпрома", атомное предприятие работает в условиях высокой конкуренции на мировом рынке, где любые неудачи сурово наказываются, сказал собеседник издания. "Белорусские и российские официальные лица и их сторонники утверждают, что интерес России к европейской энергетике связан с экономикой, а не с угрозами. МАГАТЭ заявила, что Белоруссия продемонстрировала решительную приверженность стандартам безопасности", - отмечается в статье. МАГАТЭ обнародует свои выводы об АЭС в Островце в июне, сообщил европейский чиновник. Между тем в Вильнюсе в апреле приняли закон о запрете импорта электричества с "небезопасных" электростанций, а в июне парламент объявил белорусскую АЭС угрозой нацбезопасности. "Станция экономически нецелесообразна, - заявила Грибаускайте. - Если они продолжают, значит, они преследуют не экономические цели". Источник: The Wall Street Journal