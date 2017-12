25 декабря 2017 г. Майкл Гордон | The Wall Street Journal Решение США передать Украине летальное оружие демонстрирует ужесточение позиции в отношении России Решение Дональда Трампа предоставить Украине противотанковые ракеты Javelin "примечательно для пытающихся предугадать, какой курс в следующем году может избрать Белый дом в отношении Кремля", пишет журналист The Wall Street Journal Майкл Гордон. "Ведя разговоры об улучшении отношений с президентом России Владимиром Путиным, Трамп в то же время согласился с помощниками, рассматривающими его страну как ревизионистскую державу, готовую перевернуть с ног на голову установившийся после холодной войны миропорядок, которую нужно сдерживать", - отмечает Гордон. Журналист напоминает, что предоставить Украине ракеты Javelin предлагалось еще летом 2014 года, но президент Барак Обама в конечном итоге решил не направлять никакой летальной помощи, так как подобный шаг "не определит итог боев решающим образом, но спровоцирует Россию на усиление своего военного вмешательства на востоке Украины", говорится в статье. Бывший главнокомандующий силами НАТО в Европе Филип Бридлав заявил, что поддерживал поставки ракет Javelin. "Это правильное решение. Оно будет эффективным, но было бы более эффективным, если бы мы сделали это значительно раньше", - сказал он изданию. "Ни генерал Бридлав, ни другие эксперты, которые поддерживают это решение, не утверждают, что ракеты Javelin однозначно изменят баланс сил в конфликте. Их точка зрения состоит скорее в том, что предоставление оружия может удержать русских от новых военных действий на Украине, поскольку увеличит издержки для российских вооруженных сил", - отмечается в статье. "[Ракеты] Javelin действительно будут их сдерживать, потому что означают больший риск жертв и потерь танков, если те будут задействованы в новом наступлении, а Путин чувствителен к жертвам", - сказал бывший заместитель генсека НАТО Александр Вершбоу, ныне сотрудник Атлантического совета. В статье приводится также мнение Эвелин Фаркас, бывшей высокопоставленной сотрудницы Минобороны США в администрации Обамы. По ее словам, следует "ответить на некоторые важные вопросы, в том числе о том, готово ли правительство США финансировать закупки оружия в достаточном количестве, чтобы Украина смогла защитить себя". Журналист сообщает, что бои на востоке Украины активизировались, а многомесячные переговоры зашли в тупик. Одно время казалось, что Путин "может разрешить развертывание миротворческих сил", пишет автор. Но позже выяснилось, что роль, которую Россия предложила для миротворцев, ограничена и не предусматривает урегулирование вопроса с проницаемой границей между Восточной Украиной и Россией. Поскольку Путин занимается своим переизбранием и играет на националистических настроениях подданных, перспективы прорывного решения украинской проблемы в ближайшие несколько месяцев мрачны, считают эксперты. Голосование запланировано на 18 марта - годовщину аннексии Крыма, указывает Гордон. Источник: The Wall Street Journal