Россия не понимает другого языка

Политика умиротворения в отношении России - неверное решение, пишет в статье, которую публикует Die Zeit, глава украинского внешнеполитического ведомства Павел Климкин.

Созданный в 1949 году Совет Европы задумывался как организация, которая охраняла бы "универсальные ценности" - права человека, правовую государственность и демократию. При этом Россия, указывает Климкин, "ежедневно нарушает права человека, насмехается над демократией и плюет в лицо той основанной на законе системы, на которую сегодня полагаются и от которой зависят европейцы".

"Европейский проект XX и XXI веков в целом был успешным, несмотря на все очевидные недостатки. Но такие ценности, как безопасность и свобода, которые многие считают само собой разумеющимися, а некоторые из нас так искренне ждали после падения железного занавеса, сегодня оказались под угрозой", - уверен министр.

"Около года назад министр иностранных дел России Сергей Лавров (...) на Мюнхенской конференции по безопасности с радостью объявил об окончании постзападной эры. Россия ведет против нас на Западе гибридную войну - это уже давно не тайна и даже не тема для дискуссий. Ее цель: посеять раздор и подорвать тот порядок, над которым мы так много работали", - продолжает глава украинского МИДа.

"На этом фоне страны - члены Совета Европы должны очень внимательно продумать, как (...) они хотят обращаться с Россией, которая демонстрирует презрительное отношение к правилам организации", - говорится в статье.

"Есть такие члены организации, среди них и влиятельные, (...) которые возразили бы мне в том ключе, что пришло время вывести Россию из изоляции", однако подобное поведение характерно для "жертв моббинга", считает министр.

"Нам всем известно: если ребенок, которого травят в школе, отдает конфеты своему мучителю, тот не станет от этого милее; наоборот, это лишь придаст ему уверенности и он не изменит своего поведения", - пишет Климкин.

С Россией, уверен автор статьи, следует разговаривать "только с позиции силы - другого языка она не понимает". "Ее слова и обещания ничего не стоят - это страна, которая превратила систематическую ложь в часть своей политики. С ее помощью она добивается своих целей и сбивает с толку врагов. И не будем забывать: эти враги - это мы. И мы, украинцы, очень хорошо понимаем, как действует Россия", - пишет Климкин.

"Однажды Россия станет надежным партнером для Европы и всего свободного мира. Мы и дальше должны делать все для того, чтобы достичь этой цели. Однако вместе с тем Россию следует призвать к ответу за ее (...) преступления и другие нарушения", - уверен Климкин.

"Если Совет Европы не проявит стойкости и верности своим принципам, он дискредитирует сам себя. Россия, похоже, уверена в том, что может и дальше вести себя так, как сегодня, (...) не опасаясь последствий", - резюмирует Климкин, указывая на то, что "возвращение РФ в Совет Европы не может состояться без выполнения определенных условий - иначе это будет похоже на политику умиротворения".