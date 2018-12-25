Бог и мир: что объединяет Трампа, Путина и Папу Римского

"Из-за правопопулистских лидеров и их националистической программы христианская система мира оказалась на Западе и Юге в шатком положении. На Востоке Кремль открывает для себя религию: православие переживает ренессанс", - пишет австрийская газета Die Presse .

В обществе и в политике США Бог вездесущ, отмечают авторы статьи Томас Фирэгге и Ютта Зоммербауэр. "Религиозная символика играет большую роль в буднях американцев. Надпись "In God we trust" ("Мы верим в Бога") красуется на каждой долларовой купюре. Тем более удивительным является феномен Трампа: в его сообщениях в Twitter речь всегда идет о нем самом и изредка о Боге - его он если и упоминает, то только для того, чтобы снять с себя ответственность. Трамп никогда не проявлял себя как верующий христианин, а его биография (...) не свидетельствует о богоугодной жизни", - считают журналисты.

В лице нового президента Бразилии, инаугурация которого пройдет 1 января, Трамп сможет рассчитывать на сильного союзника на американском континенте. "Жаир Мессиас Болсонару - его брат по духу, - отмечают авторы статьи. - Это католик, заключивший союз с независимыми евангельскими церквями, которые пользуются все большей властью и в итоге помогли правым воякам и безжалостным популистам одержать победу на выборах".

"В правительственной программе Вашингтона и Бразилии не находит своего отражения христианско-гуманитарное мировоззрение, которое проповедует Папа Римский Франциск со времени своего избрания в марте 2013 года. В ней нет, к примеру, человеколюбия, в частности, в отношении к беженцам, которые для Трампа и его лозунга "Америка прежде всего" являются нечистой силой. На фоне националистических и популистских установок христианская философия оказалась в шатком положении", - констатируют Фирэгге и Зоммербауэр.

"Папа Римский является единственным церковным лидером, который осмеливается резко выступать против правых популистов Америки и Европы, не вступая при этом в конфронтацию. (...) В миграционном кризисе голос Папы пока звучал громче всех. Недавно он раздраженно высказался о противниках миграционного пакта ООН", - говорится в статье.

Путин, в свою очередь, "с удовольствием появляется перед вспышками фотокамер рядом с высокопоставленными церковными служителями и ведет себя как образцовый православный христианин". В своих интервью Путин не раз рассказывал о своем крещении.

"В случае с шефом Кремля открытое обращение к православной традиции России является, прежде всего, орудием власти", - уверены журналисты. В царские времена, пишет издание, между государством и церковью существовал симбиоз, а царями становились Божией милостью.

"Путин, правда, так далеко не зашел, - отмечают Фирэгге и Зоммербауэр. - Однако патриарх Кирилл является религиозным рупором Кремля. Говоря о таких темах, как война на Украине, он не передает мирные послания, а оказывает идеологическую поддержку официальной политике".

"При Путине влияние РПЦ на общество значительно усилилось. Она претендует в России на господствующее положение; прочим религиозным сообществам - прежде всего другим христианским церквям и общинам - в стране приходится тяжело. Ощутима и все более консервативная политика в сфере культуры".

"Путин не раз требовал сохранения "традиционных ценностей. Сам он разведен, и, говорят, у него есть внебрачная связь и ребенок. Об этом, - пишут журналисты в заключение, - церковь молчит".