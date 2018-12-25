Отставка Горбачева, коронация Карла Великого. Это произошло на Рождество

У Рождества есть своя серия исторических событий, таких как основание Коммунистической партии Франции или первый пуск ракеты-носителя Ariane 1. О семи из них пишет журналистка Le Figaro Лаура Андрие.

Священный император Карл Великий, "800 год, великая мачистская узурпация"

"Выдающийся деятель французской истории Карл Великий долго ждал своего часа, прежде чем добился коронации в качестве императора. Будучи сначала королем франков и лангобардов, он дожидался именно 25 декабря 800 года и короновался за 14 лет до своей смерти", - говорится в статье.

Что касается выбора такой даты как Рождество, то, по мнению историка и профессора Сорбонны Брюно Дюмезиля, это было "чистой случайностью". В ту эпоху выбор даты ограничивался тремя главными религиозными праздниками - Пасха, Пятидесятница и Рождество. "Рождество было лишь третьим по значимости, самой престижной считалась Пасха. Однако это была единственная дата, не выпадавшая на период боевых действий, который длился с марта по сентябрь".

Рождение Ньютона, научного гения, верившего в Бога

Согласно действовавшему в то время в Англии юлианскому календарю, Исаак Ньютон родился 25 декабря 1642 года, говорится в статье.

"Это рождение современной науки, - утверждает Пьер Спанью, инженер, который преподает историю физики в Высшем парижском институте электроники (ISEP). - Он первый, кто предложил целостную теорию, описывающую движение тел".

Ньютон был глубоко верующим человеком, немного страдающим манией величия. У него была своя интерпретация Библии, считает директор по исследованиям в области астрофизики в Национальном центре научных исследований Франции (CNRS) Жан-Пьер Люмине. По его словам, Ньютону приписывают такое высказывание: "Я родился как Иисус и подобно ему, мой отец находится на небесах (отец Ньютона умер до его рождения)".

Съезд в Туре в 1920 году, основание Французской коммунистической партии

Французские социалисты собрались в день Рождества, чтобы принять окончательное решение о разделении. 25 декабря 1920 года открылся XVIII съезд социалистов в Туре, продлившийся до 30 декабря. Участники съезда должны были разрешить щекотливый вопрос: принимать или нет 21 условие, выдвигаемое Коминтерном для вступления в Третий Интернационал, напоминает автор статьи.

"Они выбрали 25 декабря, поскольку были ?дехристианизированы?, - полагает Филипп Роже, доцент Университета Лилля. - Это был удобный случай продемонстрировать, что они настроены против христианства и не обращают внимания на подобные события".

Трансплантация почки Мариусу Ренару, "первая пересадка, продлившаяся несколько часов"

В декабре 1952 года молодой 16-летний кровельщик Мариус Ренар упал со строительных лесов. У него началось кровоизлияние, вышедшее из-под контроля, из-за чего оперировавший его хирург вынужден был удалить ему почку. Тогда мать Мариуса отправила его больницу Неккера в Париже, где она уговорила Жана Амбурже и его коллектив попробовать осуществить трансплантацию почки. Ее собственной почки. Хирурги провели эту рискованную операцию в канун Рождества 1952 года, описывает журналистка.

"Это первая трансплантация в мире, которая продлилась несколько часов?, - указывает Кристоф Лежандр, глава отделения нефрологии и трансплантации в больнице Неккера. Жан Амбурже хорошо владел хирургической техникой и все прошло отлично. Мариус чувствовал себя хорошо, он даже стал медийной иконой".

Смерть Чарли Чаплина, символа "маленького человека XX века"

Непомерно широкие брюки, маленькие усы, котелок на голове и трость в руке - таков легендарный образ Чарли Чаплина, скончавшегося 25 декабря 1977 года в Швейцарии. Чарли Чаплин - это "знакомый", "негеройский" персонаж, с которым "многие могут себя отождествить", по словам Мишеля Фоше, доцента Национального института прикладных наука Лиона и автора биографии актера.

Первый пуск ракеты-носителя Ariane 24 декабря 1979 года, "либерализация космоса"

"Необходимо принять во внимание контекст, - напоминает Стефан Баренский, главный редактор журнала Aerospatium. - В 1960-е годы европейцы пытались разработать совместную пусковую установку Europa, но последовали четыре неудачи. Ariane стала первой европейской ракетой-носителем, с ней было связано желание добиться автономности в пространстве".

"Ariane либерализовала доступ в космос", - отмечает Баренский.

Уход в отставку Михаила Горбачева, конец "короля без королевства"

"Я прекращаю свою деятельность на посту президента СССР", - с таких слов началось телеобращение Михаила Горбачева 25 декабря 1991 года. Сидя прямо, торжественным тоном он объявил о своей отставке и уступил место президенту России Борису Ельцину, напоминает издание.

В западных странах такой уход был воспринят как символичный поступок, но в итоге "для россиян он не стал событием", считает историк Андрей Козовой. Это был ?конченый политик, король без королевства", больше не имеющий власти над СССР и его 15 республиками, которые одна за другой стали провозглашать свою независимость. Советский Союз был окончательно распущен на следующий день, 26 декабря. Тем более, что 25 декабря в России является таким же днем, как другие, православная церковь празднует рождество в январе, комментирует автор статьи.

"На Западе его высоко ценят, существует горбачевская мания, - продолжает историк. - В то время как в России его ненавидят, считают предателем, несущим ответственность за распад великой советской державы. Русские испытывают ностальгию по той эпохе, которую сейчас они идеализируют".