Ученые теряются в догадках: из атмосферы Марса исчез метан

"В 2004 году зонд европейской миссии Mars Express помог сделать сенсационное открытие: планетарный Фурье-спектрометр обнаружил в разряженной атмосфере красной планеты значительное количество метана, - пишет австрийское издание Der Standard . - Особенность этой находки заключалась в том, что, по крайней мере, на Земле этот газ является продуктом жизнедеятельности микроорганизмов, что давало ученым основание предполагать наличие на Марсе жизни".

"Однако теперь все надежды на присутствие в газовой оболочке Марса метана - будь он биологического или геологического происхождения - могут рухнуть: зонд ExoMars Trace Gas Orbiter (TGO), который кружит вокруг нашей соседней планеты с 2016 года, не обнаружил с начала миссии никаких следов метана", - сообщает издание.

При этом, отмечает автор статьи, сенсоры TGO очень чувствительны, поэтому речь вряд ли может идти о погрешностях в измерении.

Для ученых из Бельгийского института космической астрономии (BIRA-IASB) новые показатели зонда необъяснимы уже потому, что "в данных не фигурируют даже те малые количества метана, которые обычно попадают в атмосферу вместе с космической пылью".

"Для Криса Вебстера из Лаборатории реактивного движения НАСА (JPL) это является доказательством того, что углеродсодержащие соединения в космическом пространстве не выделяют метан под воздействием солнечных лучей, как предполагалось ранее", - говорится в публикации.

"Вебстер и его команда также предполагают, что источники метана на поверхности Марса в настоящий момент иссякли. Правда, причины этого остаются неизвестными", - передает Der Standard.