Они торгуют наркотиками, убивают и держатся вместе

"Осень. Берлинское кладбище. Между надгробными плитами толпится более тысячи мужчин. У стен стоят вооруженные полицейские и следят за происходящим. Это не обычные похороны. Среди участников похорон присутствуют самые опасные люди Берлина, члены байкерских банд, шефы арабских кланов; члены албанских и чеченских группировок", - повествует швейцарское издание Tages-Anzeiger .

Нидал Р. умер не своей смертью. Его застрелили - вращаясь в кругах криминальных семей, он заключал сделки не с теми.

"Феномен арабской мафии занимает берлинские власти уже с начала 1980-х годов, - указывает журналистка Верена Майер. - Тогда во время Ливанской войны в Германию бежали многочисленные ливанцы, а также курды и не имеющие гражданства палестинцы".

"С тех пор в Берлине существует от 10 до 12 преступных арабских кланов, они совершают от 20 до 25% всех деяний организованной преступности. (...) Если изначально кланы зарабатывали в основном вымогательством и продажей наркотиков, то в последнее время они становятся участниками громких уголовных процессов. Так, в 2017 году члены одной семьи украли из музея Боде в Берлине 100-килограммовую золотую монету", - говорится в статье.

"Проблема заключается не только в том, что кланы совершают профессионально спланированные тяжкие преступления, но и в том, что их деятельность все больше перемещается в легальную зону. Они масштабно инвестируют в дома, квартиры, земельные участки. (...) Вести расследование в их среде тяжело. Денежные потоки скрыты, а информантов нет".

"Кланы стали и частью поп-культуры благодаря сериалу "4 квартала", повествующем о махинациях семьи Хамади. (...) Этот сериал превратился в культ, - отмечает Майер. - Не только для его фанатов, но и для тех, о ком идет речь: мафиози настолько нравится, как их представляют на экране, что они подражают героям фильма".

"Это может подтвердить и Кида Рамадан, берлинский актер, которому роль главы клана Тони Хамади принесла международную известность. Когда он гуляет по своему старому кварталу в Нойкельне, иногда к нему подходят на улице молодые люди и спрашивают: "Можно на тебя поработать, Тони?".