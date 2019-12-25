Перепродажа рождественских подарков - это действительно плохо?

"Свекровь подарила разноцветный свитер, который вам не по душе? Не паникуйте, его всегда можно перепродать. Все же многие не осмеливаются на это решиться и снедаемы чувством вины. Но действительно ли это так плохо? - задумывается журналистка Le Figaro Сеголен Форгар.

"(...) Психотерапевт Сильвия Тененбаум не усматривает в перепродаже рождественских подарков ничего предосудительного. "Продажа подарка до сих пор шокирует многих людей. Однако с того момента, как нам его преподнесли, он уже принадлежит нам. Из этого следует, что мы делаем с ним то, что нам хочется", - считает автор книги "Подумайте наконец о себе!" (издательство Albin Michel).

"Тем не менее, кто-то по-прежнему чувствует себя виноватым, когда продает пестрый шарф, подаренный дедушкой и бабушкой", - говорится в статье. "Расстаться с подарком отнюдь не означает, что мы не ценим того человека, который его нам подарил, - уверяет Сильвия Тененбаум. - С другой стороны, мы избегаем говорить об этом, потому что это может стать источником ссоры. Другой человек может неправильно истолковать такой поступок".

"А как насчет семейных реликвий? Тут психотерапевт оценивает контекст совершенно по-другому. Если это подарок большой ценности - украшения вашей прабабушки, картина или антикварный предмет мебели - ситуация иная", - передает Le Figaro. "Подарок подпитывает семейные узы. Прежде чем расставаться с определенными вещами, надо все же подумать. Речь идет о том, чтобы вспомнить, кто нам это подарил и что означал подобный знак внимания".

"К тому же подарок не обязательно должен представлять собой какую-то ценность. Нас может растрогать и предмет, который нам не нравится, но который способен напомнить нам о черте характера близкого человека", - продолжает Сильвия Тененбаум.

"Однако, чем больше времени проходит, тем больше улетучиваются угрызения совести по поводу подарка. "Это типично для новых поколений. Для них отпадает вопрос о том, чтобы загромождать себя какими-то предметами", - анализирует Сильвия Тененбаум. Более того, ставка на экологию сегодня меняет наши привычки в плане потребления", - говорится в публикации.

"В Канаде существует термин для описания новых форм поведения: там говорят о "добровольной простоте". Это означает отказ от владения ненужными вещами или уже имеющимися у вас вещами. Такое движение идет вразрез с тенденцией чрезмерного потребления", - поясняет Паскаль Эбель, руководительница отдела по делам потребителей Crédoc (Исследовательский центр по изучению и наблюдению за условиями жизни).

"Во Франции, как и в других странах, экологические проблемы влияют на наше потребление. Оно трансформируется и становится все более и более экологичным", - считает автор статьи.

"Мы отмечаем, что у французов действительно происходит рост сознательности в этой плоскости, - утверждает Паскаль Эбель. - Сегодня экологический аспект даже способен снять чувство вины с тех, кто до сих пор стеснялся перепродавать свои подарки".