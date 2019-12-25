40 лет назад россияне вторглись в Афганистан - и началась трагедия. Но что к ней привело?

"В апреле 1978 года афганские коммунисты захватили власть в стране. Переворот стал прологом к вводу советских войск полтора года спустя - и тем самым к хаосу и насилию, не прекращающимся по сей день", - пишет на страницах швейцарского издания Neue Zürcher Zeitung историк и директор Центра восточноевропейских исследований при Швейцарской высшей технической школе Цюриха Иероним Перович.

"В начале было убийство. 17 апреля 1978 года на глазах у всех был застрелен известный афганский коммунист Мир Акбар Хайбар. По чьему поручению действовали два афганца, изрешетившие Хайбара из автоматов Калашникова, неизвестно до сих пор. (...) Многие верили, что за убийством стоял тогдашний президент страны Мухаммед Дауд Хан", - повествует автор публикации.

Президент чувствовал в себя в опасности. 25 апреля по его поручению были арестованы несколько высокопоставленных лидеров коммунистов, в том числе Бабрак Кармаль и Нур Мухаммед Тараки. "Однако правительство недооценило высокую степень организованности Народно-демократической партии. Оставшиеся представители ее руководства проводили тайные собрания, где планировали захват власти. При этом они могли полагаться на помощь многочисленных офицеров афганской армии, получивших образование в Советском Союзе, многие из которых были коммунистами или симпатизировали им".

"27 апреля 1978 года при поддержке частей ВВС две танковые бригады после тяжелых боев взяли штурмом правительственный дворец. Дауд и вся его семья были убиты. (...) По согласованию с Москвой новыми правителями государства были назначены арестованные за несколько дней до этого лидеры Тараки и Кармаль: Тараки стал председателем Революционного совета новой Демократической республики Афганистан, Кармаль - заместителем председателя. Министром иностранных дел и исполняющим обязанности премьер-министра был назначен Хафизулла Амин", - говорится в статье.

"Захват власти коммунистами вошел в историю как "Апрельская революция". (...) Хотя главные протагонисты революции, Тараки и Кармаль, с 1950-х годов поддерживали связь с Москвой и часто посещали советское посольство в Кабуле, сама революция произошла не по распоряжению советского руководства, как тогда предполагали на Западе", - указывает Перович.

"С середины 1950-х годов Советский Союз был важной опорой Афганистана. Он предоставлял стране военную помощь, давал кредиты и поддерживал строительство важных инфраструктурных объектов. (...) Взамен Афганистан, несмотря на свою принадлежность к группе стран, не участвующих в блоках, вел себя очень дружественно по отношению к Москве и поставлял северному соседу полезные ископаемые, в том числе природный газ. Несколько тысяч афганцев получили образование в СССР и тем самым познакомились с коммунистическими идеями и советским укладом жизни".

"Несмотря на такую тесную связь, Москва не настаивала на перевороте существующего порядка. Не революция, а безопасность и геополитика были в приоритете у Советского Союза, - подчеркивает автор статьи. - Пока Афганистан поддерживал хорошие отношения с СССР и влияние других сил оставалось ограниченным, Кремль не видел необходимости ставить под угрозу эту комфортную с советской точки зрения ситуацию проведением революционного эксперимента с неопределенным исходом".

"Поэтому переворот 1978 года не был в интересах Советского Союза - как и последовавшие за ним события. Вместо того, чтобы принять во внимание отношения в обществе, новые правители преследовали наряду с членами правительства Дауда всех тех, кто, по их мнению, находился в оппозиции к их режиму. В их число входили крупные землевладельцы и представители исламского духовенства в сельской местности. Несколько тысяч людей были расстреляны уже в первые недели после захвата власти коммунистами".

"Заявленной целью афганских коммунистов была быстрая перестройка общества и модернизация страны. (...) Примером для афганской революции стало быстрое и проведенное с применением силы переустройство, которое Сталин осуществил в 1930-е годы в Советском Союзе".

"В сельской местности начало формироваться вооруженное противостояние моджахедов, "борцов за веру". Тысячи солдат правительственной армии становились дезертирами и присоединялись к повстанцам. Это было начало конфликта, переродившегося в кровавую гражданскую войну".

Одновременно обострялись отношения между разрозненными фракциями Народно-демократической партии. "Несмотря на репрессии и поддерживаемый большими усилиями культ личности, позиция Тараки вовсе не была устойчивой. За кулисами главным был Амин, который теперь также руководил спецслужбой. Тараки все больше ощущал себя под угрозой и планировал по согласованию с Москвой сместить Амина с должности в середине сентября 1979 года. Однако тот опередил его, приказал арестовать председателя и убить его спустя некоторое время. Одновременно Амин принимал меры против сторонников Тараки, арестовал или казнил тысячи из них".

"Для Советского Союза это было ударом в лицо, - отмечает историк. - Тараки был близким союзником Москвы и личным другом главы партии Леонида Брежнева. Амин в свою очередь считался непредсказуемым. Тревожным, с точки зрения СССР, было в первую очередь то обстоятельство, что Амин захватил власть, не поставив об этом в известность Москву".

"С каждым днем Афганистан все больше погружался в войну и хаос. Страна, в которую Советский Союз за три десятилетия вложил миллионы, казалось, отдалялась. Обширные районы Афганистана находились под контролем повстанческих формирований".

"Несмотря на критическую ситуацию, Москва долго избегала военной интервенции. (...) После захвата власти Амином настроения в московском политбюро изменились. Важную роль, вероятно, сыграло сообщение, распространенное местным представительством советской спецслужбы КГБ в Кабуле, в котором говорилось, что Амин - американский агент. Амин действительно был не прочь вступить в связь с американцами, однако его целью было повысить давление на Москву путем угрозы "смены фронтов". Так он хотел наконец получить крайне необходимую военную поддержку".

"План Амина не сработал, он сыграл на руку представительству КГБ в Кабуле. Так как оно заметило, что и их руководитель в Москве Юрий Андропов рассматривал вариант военной интервенции, в своих отчетах оно описывало ситуацию в драматических красках: Амина называли шпионом ЦРУ, который хотел предоставить Афганистан в распоряжение американцев в качестве базы. В тот момент это встревожило Москву и потому, что в отношениях между США и Советским Союзом сильно возросла напряженность", - поясняет Перович.

"Вся эта ситуация дала импульс консервативным силам в политбюро: наряду с главой КГБ Андроповым стареющего руководителя партии Брежнева склоняли к интервенции министр обороны Дмитрий Устинов и министр иностранных дел Андрей Громыко. 12 декабря 1979 года, в тот же день, когда НАТО решило разместить в Европе американские ракеты средней дальности, политбюро приняло роковое решение об отправке в Кабул спецподразделения для ликвидации Амина".

"После того, как покушение на Амина 17 декабря оказалось неудачным, 25 декабря начался масштабный ввод советских войск. 27 декабря спецподразделения взяли штурмом президентский дворец, в котором укрывался Амин, и убили его. Новым президентом Москва назначила Бабрака Кармаля, которого за две недели до этого тайно привезли в страну".

"В 1989 году, девять лет спустя, советским войскам пришлось отступать побежденными. Согласно официальным данным, погибло около 15 тыс. представителей советской армии и спецслужб, около 35 тыс. солдат получили ранения. Погибло более одного миллиона афганцев, несколько миллионов оказались в рядах беженцев. Таким образом, Апрельская революция стояла у истоков афганской трагедии, продолжающейся по сей день", - пишет Neue Zürcher Zeitung.