Головная боль и туман в голове могут вызываться проникновением Covid-19 в мозг и его воспалением, считают ученые

"Согласно новому исследованию, Covid-19 может инфицировать мозг, потому что в нем есть белок, способный проникать через гематоэнцефалический барьер", - передает Daily Mail.

"Исследователи из Вашингтонского университета обнаружили, что шиповидный белок коронавируса, который он использует для прикрепления к клеткам, способен преодолевать гематоэнцефалический барьер у мышей, пронося вирус с собой. Ученые полагают, что тот же процесс может иметь место и у людей, что может объяснять некоторые из более необычных симптомов коронавирусной инфекции, такие как головные боли, туман в голове и даже судороги", - говорится в статье.

"Когда человек заражается Covid-19, его иммунная система выявляет и атакует шиповидные белки, что может провоцировать воспаление, потому что иногда в процессе повреждаются и здоровые ткани. Covid-19 обычно поражает легкие и дыхательные пути, поэтому наиболее частыми симптомами являются кашель и одышка, и многим тяжелобольным пациентам требуется искусственная вентиляция легких", - пишет издание.

"Однако вашингтонские исследователи считают, что у некоторых пациентов шиповидные белки также проникают в мозг и вызывают воспаление. Ученые предупреждают, что неврологический ущерб "может длиться очень долго". Причем это - отнюдь не уникальное явление. Так, многие пациенты с ВИЧ страдают от схожих когнитивных проблем из-за белка, выделяемого вирусом ВИЧ", - говорится в статье.

"Гематоэнцефалический барьер - это плотный слой клеток, выстилающий кровеносные сосуды головного и спинного мозга. Предполагается, что он действует как фильтр между мозгом и остальной частью тела, пропуская только основные питательные вещества и не позволяя проникать токсинам и патогенам", - указывает Daily Mail.

"Ведущий исследователь Уильям Бэнкс, профессор медицины в Вашингтонском университете, считает, что сходство между воздействием ВИЧ и Covid на мозг "похоже на дежавю". "Белок S1 [шиповидный], вероятно, заставляет мозг выделять цитокины и продукты воспаления, - добавляет он. - Мы знаем, что когда человек заражается Covid, у него наблюдаются проблемы с дыханием, потому что инфекция попадает в легкие, но дополнительное объяснение заключается в том, что вирус проникает в дыхательные центры в мозге и вызывает проблемы и там".

"(... ) Многие из воздействий, которые оказывает вирус Covid, могут усиливаться или сохраняться или даже вызываться опаданием вируса в мозг, и эти проявления могут длиться очень долго", - полагает он.

"Исследование, опубликованное в Nature Neuroscience, может объяснять, почему так много пациентов, даже с легкой формой заболевания, сообщают об ощущении усталости через несколько месяцев после избавления от инфекции", - говорится в статье.

(...) "Когда организм борется с любой вирусной инфекцией, включая Covid-19, может возникать небольшое воспаление. Но у некоторых людей, особенно у пожилых и людей с сопутствующими заболеваниями, иммунная система выходит из строя, пытаясь избавиться от Covid-19 в организме. Цитокиновый шторм - это смертельно опасное осложнение, при котором иммунные клетки начинают атаковать также и здоровые ткани. Считается, что цитокиновый шторм является одной из частых причин смерти во время пандемии Covid-19, поражая сердце, печень и почки. Другой значимой причиной смерти пациентов с Covid-19 является аномальный тромбоз, провоцирующий сердечные приступы и инсульты (...), - напоминает газета. - С конца весны эксперты предупреждают о серьезных неврологических проблемах, связанных с длительным повреждением мозга и нервов, вызванным Covid".

(...) "Исследователи все еще пытаются понять, что вызывает "длительный Covid " - этим многозначным термином обозначается широкий спектр симптомов, которые сохраняются через несколько месяцев после того, как первоначальное заболевание исчезло. По данным британского Управления национальной статистики, каждый пятый пациент с Covid страдает стойкими симптомами через пять недель излечения от первоначальной инфекции, наиболее распространенными из которых являются усталость, постоянный кашель и головные боли. Исследователи полагают, что эти симптомы являются "последствиями " коронавирусной инфекции из-за повреждения органов, включая мозг, а также иммунной и нервной систем".

"Врачи сравнивают это с постполиомиелитным синдромом, плохо изученным состоянием, которое может развиться более чем через десять лет после первоначального заражения. Чиновники не располагают сведениями о том, сколько человек в настоящее время имеют "длительный Covid", но предполагается, что в Великобритании это может быть до 500 тыс. человек", - заключает газета.