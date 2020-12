25 декабря 2020 г. Оливер Кэрролл | The Independent Россия еще оценит наследие последнего советского лидера, говорит переводчик Михаила Горбачева "В следующем году будет 13-ая годовщина распада Советского Союза, и это событие примечательно не только своей знаковостью, но и относительным отсутствием кровопролития (...). То, что пятнадцати республикам и советскому блоку было спокойно позволено идти своей собственной дорогой, было бесспорным достижением того времени - и особенно Михаила Горбачева", - пишет обозреватель The Independent Оливер Кэрролл. "Но поздняя советская эпоха и последующие годы принесли мало радости большинству из тех, кто жил в те годы, и благодаря этому 90-летний Горбачев был популярной мишенью для популистов в течение всей постсоветской истории России. Самые близкие к нему люди признаются, что не ждут, что нынешняя элита решит пиарить эту годовщину", - говорится в статье. "Павел Палажченко, который в течение шести головокружительных лет - с 1985 по 1991 год - был верным помощником-переводчиком Михаила Горбачева, считает, что широкая внутренняя критика бывшего лидера проистекает, в основном, из незнания. Было много ошибок, отмечает он, и большинство из них Горбачев признает сам, но "абсурдно" обвинять его во всем том, что с тех пор пошло не так". "Делать его козлом отпущения 30 лет спустя, когда у президентов было достаточно времени, чтобы сделать что-то по-другому - безумие, - говорит он The Independent. - Но отсутствие признательности за то, что он сделал - это не его проблема, это проблема России". (...) "Палажченко с типичной для переводчиков сутулостью, усами, лысеющей головой и в темном костюме, был неотъемлемой фигурой, стоящей позади гигантов той эпохи: Маргарет Тэтчер, Рональда Рейгана, Джорджа Буша-старшего, Гельмута Коля. Многие из этих исторических личностей уже умерли - 90-летний "боец" Горбачев является заметным исключением - но они оживают на страницах новых мемуаров Палажченко, "Профессия и время", вышедших в свет на русском языке в начале декабря, - сообщается в публикации. - В мемуарах воспроизводятся многие забытые моменты того времени: например, Маргарет Тэтчер инстинктивно была против воссоединения Германии (Она опасалась, что изменения будут не по силам для Центральной и Восточной Европы, вспоминает Палажченко, а новая могущественная Германия нанесет ущерб интересам Великобритании на континенте)". "Бывший дипломат, который признает, что у него противоречивое мнение о (...) британском лидере, говорит, что союз между Тэтчер и Горбачевым был одним из главных двигателей того времени. Правый премьер-министр рано поняла, что Горбачев является советским лидером нового типа. "Они поладили, несмотря на то, что в философском отношении были очень, очень разными людьми. Между ними никогда не было личной напряженности, и Маргарет Тэтчер больше, чем другие верила, что Горбачев искренен", - говорится в статье. (...) "Повествование Палажченко также проливает свет на другой важный вопрос советско-западных отношений: расширение НАТО. Президент России Владимир Путин регулярно упоминает об обещании, якобы данном США советскому руководству о нерасширении членства в НАТО на восток. С точки зрения Путина, для его граждан это повод опасаться Запада. По словам Палажченко, он "так или иначе" ошибается. Бывший советский дипломат говорит, что, конечно, было обещание, данное Джеймсом Бейкером, госсекретарем США при Джордже Буше-старшем, но это обещание касалось только нейтральности Восточной Германии. Он добавил, что американцы придерживаются своей части сделки, ограждая бывшую страну советского блока от крупных военных объектов и ядерного оружия". "Просто невозможно, чтобы в схожих терминах обсуждалась бы и Восточная Европа, - подчеркивает переводчик. - Это означало бы внесение поправок в Североатлантический договор, в котором говорится, что НАТО - открытая организация". "Палажченко уверен, что те, кто сегодня продвигает эти месседжи, понимают эту реальность. Он слишком дипломатичен, чтобы обвинять их в лицемерии, но намекает на лежащие в основе различия в мировоззрении. Отношения между Горбачевым и Путиным сложные, хотя и "взаимоуважительные", - передает Кэрролл. "Горбачев довольно открыто высказывал свои позиции по нынешнему международному положению России", - говорит переводчик. "Не секрет", что его бывший босс сетовал на отсутствие доверия между США и Россией. (...) Но бесспорная напряженность не означает, что две стратегические сверхдержавы не смогут найти взаимопонимание, указывает Палажченко. Есть "очевидные области сотрудничества в стратегической сфере", и остался еще "год или два", чтобы спасти основные рамки стабильности эры холодной войны, которые он помогал согласовывать", - пишет Кэррол, указывая на (...) продление договора СНВ-III и "возрождение" договора о РСМД, отвергнутого администрацией Трампа (...). "Идея мира без ядерного оружия сейчас не пользуется популярностью ни в администрации США, ни в правительстве России, - подчеркивает Палажченко. - Но если вы посмотрите на то, что уже было сделано, а это огромное сокращение численности ядерного оружия, особенно развернутого ядерного оружия, направление движения все еще сохраняется". (...) "Это были нелегкие времена для Горбачева или любого из людей, которые с ним работали, - говорит Палажченко, вспоминая мучительные последние дни своего босса перед его уходом в отставку в Рождество 1991 года. - Но я думаю, что в данных обстоятельствах Горбачев вел себя с большим достоинством". (...) Источник: The Independent