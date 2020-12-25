Здравый смысл победил - для "Брекзита" это редкость

"Для Великобритании заключение соглашения о свободной торговле с ЕС - лучшая новость года. Путь к нему был слишком тяжелым, его эффект будет слишком малым. Тем не менее в договоре ценна каждая буква", - пишет швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung.

"Тем что, что премьер-министр Борис Джонсон не рискнул по внутриполитическим причинам спровоцировать "Брекзит" без сделки, он сослужил службу своей стране, - отмечает журналист Беньямин Трибе. - Джонсон уже поступал достаточно неблагоразумно, когда в начале лета не воспользовался возможностью продлить переходный период "Брекзита". (...) Едва ли по какой-либо другой стране Европы рецессия, вызванная пандемией, ударила сильнее, чем по Великобритании. Двойная нагрузка в результате "Брекзита" не нужна экономике. Также было глупым, ставить на карту продолжение переговоров из-за закона о рынке, который предполагает нарушение договора о выходе из ЕС. Это стало лишним фактором, усложнившим поиск конструктивного решения".

"Однако никто не должен строить иллюзии: в "Брекзите" нет победителей. С экономической точки зрения, выход из внутреннего рынка и таможенного союза ЕС - тот жесткий вариант выхода, который продвигал Джонсон, - является вредоносной бессмыслицей. Великобритания добровольно прекращает отлаженную торговлю товарами и услугами со своим важнейшим партнером. Этот жесткий "Брекзит" - один из крупнейших актов самоповреждения в современной торговой истории. Лондон отпускает из рук журавля и надеется на синицу в небе, например, в форме торгового соглашения с США", - говорится в статье.

"(...)Сторонники выхода Великобритании из ЕС обещали британцам, что беспрепятственный доступ к рынку ЕС останется неизменным. Это было то ли ложью, то ли фантазией, но в любом случае нереалистичным, ведь лишь членство в таможенном союзе и внутреннем рынке выполняет это обещание. Однако это членство не совместимо с популистской целью "вернуть контроль". Шаткое большинство британцев последовало реву сирен. Это уже привело к потерям в виде упущенного прироста благосостояния - и продолжит приводить в будущем", - считает автор публикации.

"Соглашение о свободной торговле - это ограничение ущерба. Ограничение будет маленьким, а ущерб большим: хотя теперь при торговле товарами не будут налагаться таможенные пошлины, фирмам придется преодолевать нетарифные барьеры, то есть обязанность предоставления подтверждений, пограничный и таможенный контроль. В случае с услугами, составляющими половину британского экспорта в ЕС, соглашение и вовсе не поможет".

"Тем не менее заключение сделки весьма благоприятно. "Каждый пенни на счету", как говорят британцы. Это касается не только таких отраслей, как автомобилестроение или пищевая промышленность, которые особенно пострадали бы от таможенных пошлин ЕС. Речь идет и о пандемии: остров переживает глубокий коронакризис, который наносит ущерб прежде всего сфокусированным на внутреннем рынке отраслям".

"Соглашение представляет собой достижение и для Брюсселя, ведь экономическая роль и близость Великобритании имеют существенное значение. Отсутствие договора было бы распиской в собственной несостоятельности".

"Торговый договор создает основу, на которой можно будет построить будущее сотрудничество Лондона и Брюсселя. Также формируется и база для более гибкого пограничного и таможенного контроля, чем в случае разрыва. "Брекзит" побил много посуды. То, что теперь не все разбито вдребезги, позволяет верить в лучшее", - резюмирует NZZ.