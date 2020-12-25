"Перчатки могут представлять собой риск, потому что люди чувствуют себя защищенными"

"В холодную погоду многие люди носят перчатки. (...) Нужно ли в таком случае мыть руки по приходе домой и могут ли сами перчатки быть переносчиками вируса?", - задается вопросом швейцарское издание Tages-Anzeiger.

"Коронавирус может передаваться через перчатки. Поэтому эксперты советуют осторожно обращаться с теплыми тканями. "Они могут представлять собой риск, потому что люди чувствуют себя защищенными - и зачастую дотрагиваются зараженными перчатками до лица", - говорит Сара Чудин, член экспертной группы по борьбе с коронавирусом в Швейцарии. Также и при снятии перчаток необходимо обращать внимание на то, чтобы вирусы на руках не попали на лицо".

"Нужно ли особенно часто стирать зимние перчатки? Поведение коронавирусов на текстильных поверхностях пока изучается, и делать общие выводы рано. (...) Однако науке известно: материал имеет значение. Имеются сведения, что на натуральных тканях вирусы сохраняются не так долго, как на синтетических. В отношении бактерий есть более точная информация: "Кишечная палочка и золотистый стафилококк могут жить на хлопчатобумажных волокнах до 21 дня, а на волокнах полиэстера до 7 дней", - говорит Мелани Занер из Швейцарской ассоциации по уходу за текстилем".

"Исследование австралийского Государственного объединения научных и прикладных исследований показывает, что на гладких поверхностях коронавирусы могут жить дольше, чем на неоднородных, пористых, как, например, у хлопка. Как долго проживут вирусы, зависит в первую очередь от количества жидкости, в которой они находятся: от нескольких часов до нескольких дней", - говорится в публикации.

"Для того, чтобы с наибольшей вероятностью убить различные вирусы, особенно на более подверженных заражению масках и полотенцах, эксперты рекомендуют стирать их при 60 градусах, используя универсальное моющее средство".

Однако важную роль для дезинфекции играет и продолжительность стирки, и количество стираемых вещей, поэтому, например, людям, работающим в сфере здравоохранения, для большей безопасности следует доверять стирку профессионалам, рекомендует издание.

"В настоящий момент Швейцарский исследовательский институт изучения материалов работает над созданием защитных масок с антивирусным покрытием, которые смогут деактивировать вирусы или уничтожать их. Такие нанопокрытия можно будет использовать для штор или сидений в общественном транспорте. А однажды, возможно, и для повседневной одежды", - пишет Tages-Anzeiger.