Новая холодная война: Путин предупредил, что развернет новое оружие, если американцы разместят новые ракеты в Европе

"Западные правительства, в том числе и Франция, располагают информацией о том, что Россия не выполнила свои обязательства по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (с дальностью полета от 500 до 5500 км), подписанному в 1987 году. В сложившейся ситуации гонки вооружений не существует, в смысле иррационального движения, вдохновляемого механизмом типа действие/реакция. Речь идет о восстановлении российской военной мощи и угрозы, о повторении словесных угроз и развитии военного аппарата, способного реализовать их, что раскрывает намерения российской власти", - считает Жан-Сильвестр Монгренье, доктор геополитики, профессор истории и географии, научный сотрудник Французского института геополитики, интервью с которым публикует журнал Atlantico.f.

"Это соответствует определению вражды в международной политике: враждебное намерение, поддерживаемое военными и иными средствами, направленное на достижение своих целей. Со стороны американцев динамика увеличения военных расходов является частью глобальной перспективы, нацеленной, прежде всего, на китайские геополитические амбиции. Россия рассматривается как "маленький смутьян", который не должен отвлекать США от "большого смутьяна", то есть от Китайской Народной Республики (КНР)", - считает эксперт.

"На самом деле, похоже, в данном случае (т.е. ракеты средней и меньшей дальности) Вашингтон, в основном, заинтересован в возможностях своего ответа на китайский баллистический арсенал, где почти девять из десяти ракет имеют дальность от 500 до 5500 км. Тем не менее, Россия и Запад оказались вовлечены в новую холодную войну, которая была латентной с 2008 года (русско-грузинская война) и стала явной с 2014 года (атака на Украину в Крыму и Донбассе). Давайте не будем менять местами причины и следствия", - подчеркивает собеседник издания.

"Недопонимание между Россией и Западом датируется периодом, предшествующим новой холодной войне. Хотя российские политические лидеры постоянно представляют себя центром внимания Запада и объектом его дьявольских маневров, американцы и европейцы слишком поздно приняли всерьез российские геополитические дискурсы и представления, а также действия, предпринимаемые Кремлем", - отмечает Монгренье.

"В 2000-х годах западные лидеры постепенно стали осознавать, что Россия не стремилась к политическому и экономическому "переходу" к западной модели. Тем не менее, они оставили без внимания разрушительную силу России, рассматривая ее как своего рода мафиозное государство, правители которого руководствуются исключительно соображениями выгоды и наживы. Реваншистский и ревизионистский дискурс воспринимался как "политическая формула", направленная на отвлечение внимания масс от выходок их лидеров. Воля России к могуществу, дух реванша, идея о том, что "холодная победа" Запада была лишь "моментом", который необходимо преодолеть - все это недооценивалось и даже игнорировалось", - указывает эксперт.

"Похоже, сейчас мы вышли из этого периода "недопонимания". Отныне к российскому геополитическому ревизионизму и его реализации в бывших странах-сателлитах на восточных окраинах евроатлантического сообщества относятся очень серьезно. Вследствие этого в атмосфере холодной войны и принятия мер по "перестраховке" в Центральной и Восточной Европе в 2014 году последовало усиление оборонительной и сдерживающей позиции НАТО. Словом, завеса разорвана, и намерения России воспринимаются ясно: Владимир Путин считает, что конец американской гегемонии и упадок Запада - это признанные факты; в мире, где баланс богатства и власти смещается в сторону Азии, он считает, что альянс с КНР, а также с Ираном и другими "государствами-смутьянами" ускорит данный процесс и позволит России-Евразии восстановить утраченные позиции на Западе, играя ключевую роль на глобальном уровне", - утверждает Монгренье.

"В ближайшей перспективе, по мнению экспертов, умеренное нарушение Россией Договора РСМД принципиально не меняет стратегический баланс на евроатлантическом театре военных действий, то есть от Атлантического океана до Урала: НАТО и его европейские члены уже стоят перед лицом целого арсенала новых ракет двойного назначения (ядерных и обычных), наземных, морских и воздушных. Стратегическая проблема будет касаться, в основном, Азии", - рассуждает ученый.

"С другой стороны, если Россия перейдет от дискретного нарушения к массовому и умышленному нарушению, развернув многие из своих крылатых ракет большой дальности SCC-8 на евроатлантическом театре и сделав их ядерными, то мы окажемся в ситуации новой "борьбы евроракет". В этом случае следует принять решение о размещении эквивалентного оружия в Европе, как в "двойном решении", принятом НАТО в 1979 году, через два года после установки советских ракет СС-20", - полагает Монгренье.

"Можно также усилить и расширить до российской мощи систему противоракетной обороны, задуманную для противодействия распространению ракет "бедных держав", таких как Иран. Оба ответа являются не взаимоисключающими, а дополняющими друг друга. В любом случае, это будет способствовать усилению американского присутствия в Европе, в противоположность двусмысленным высказываниям Дональда Трампа и опасениям по поводу будущего НАТО", - считает собеседник издания.