Американское исследование показало: фастфуд вызывает психические проблемы

"Рано или поздно нездоровое питание дает о себе знать - не только в плане физического, но и психического самочувствия. Как показало исследование, плохие пищевые привычки отрицательно влияют на психическое здоровье", - сообщает немецкий журнал Focus.

В рамках исследования, опубликованного в научном журнале International Journal of Food Sciences and Nutrition, ученые проанализировали данные более 240 тыс. телефонных опросов, которые были проведены в рамках программы штата Калифорния по анкетированию по вопросам здоровья в период с 2005 по 2015 год. Данные содержали обширную информацию о состоянии здоровья людей и их образе жизни.

"Анализ показал, что почти 17% взрослых жителей Калифорнии предположительно страдают от психических заболеваний - 13,2% имели психические расстройства средней степени тяжести и 3,7% - высокой степени тяжести. При этом о симптомах какого-либо психического расстройства значительно чаще сообщали люди, употреблявщие нездоровую пищу, - пишет издание. - Исследователи также установили, что, например, повышенное потребление сахара связано с биполярным расстройством, вызывающим крайние перепады настроения от эйфории до депрессии. К тому же ученые связали с депрессией потребление пищи, приготовленной во фритюре, и продуктов, подвергшихся переработке".

По словам главного автора исследования, доктора Джима Э. Банты, здоровое питание может способствовать психическому здоровью и "методы лечения психических заболеваний уже сегодня должны быть направлены на улучшение качества питания больных", передает Focus.