Парламентские выборы в Молдавии: победа пророссийских сил знаменует провал европейской стратегии

"Социалисты президента Игоря Додона набирают 31,5% голосов. Они пользуются дискредитацией проевропейцев, стоящих у власти в течение десяти лет", - пишет спецкор Le Monde Бенуа Виткин.

"Пророссийские победители, явка на рекордно низком уровне (49,15%) и взаимные обвинения в фальсификациях. Вот в нескольких словах основные уроки парламентских выборов, прошедших в воскресенье 24 февраля в Молдавии", - говорится в статье.

"Сложная избирательная система, введенная для этих выборов, еще не позволяет увидеть распределение мест в парламенте, но с 31,5% социалисты президента Игоря Додона не смогут управлять в одиночку. Теперь Додон объявил о сложных переговорах и о том, что он не хочет вступать в союз с ДПМ (Демократическая партия Молдовы) или либералами блока ACUM (26,2%)", - сообщает Le Monde.

"Бывшая советская республика остается разделенной между Востоком и Западом в культурном, лингвистическом и политическом отношении, часть ее населения даже мечтает о присоединении к Румынии. Более того, сами пророссийские силы обещают не стратегическую революцию - совершенно нереальную в стране, где 69% экспорта идет в ЕС, по сравнению с 9% экспорта в Россию - а лишь "восстановление равновесия". Долгосрочным интересам Москвы может служить только план Додона по реинтеграции Приднестровья", - комментирует Виткин.

"Подобное поражение проевропейских партий является также провалом самой Европы, которая несет значительную долю ответственности, - указывает журналист. - В интервью Le Monde в ноябре президент Додон подытожил такое уравнение: "Что думает гражданин Молдавии, когда он входит в суд, украшенный красивым европейским флагом, а затем у него требуют взятку? Именно "проевропейцы" ослабили европейскую идею".

"Проще говоря, вместо того, чтобы выражать геополитический выбор, избиратели изначально хотели наказать уходящую команду за коррупцию и захват государства одним человеком - олигархом и лидером ДПМ Владимиром Плахотнюком", - поясняет автор публикации.

"Все это время Запад продолжал считать Плахотнюка и демократов своими привилегированными партнерами. Разве они не объявили себя "проевропейскими"? Разве они не представляли определенную стабильность в уязвимом регионе, более того, даже добились определенных экономических успехов? Молдавия извлекла большую выгоду из европейских фондов, Брюссель выделил ей более 800 млн евро только на период 2010-2015 годов. Это не помешало тому, что общественное мнение в поддержку Евросоюза, которое 10 лет назад превышало показатель в 70%, теперь оказалось в меньшинстве", - отмечает газета.

"Европа все сделала неправильно. Она предоставила огромную финансовую поддержку, продемонстрировав невероятную снисходительность в пользу испорченных и циничных олигархов, которые ограбили государство от ее имени, - выражает сожаление один европейский дипломат, который давно предупреждает об отклонении Молдавии от намеченного пути. - Подобное попустительство Европы представляется особенно возмутительным после подписания Соглашения об ассоциации. Поддержка также носила политический характер: после избрания Додона в 2016 году многие страны стали относиться к нему как к изгою".

"Такого же мнения придерживаются и многие местные игроки, особенно в либеральном проевропейском меньшинстве. "Европейцы долго просыпались, - отмечает Андрей Нэстасе, один из двух лидеров коалиции ACUM, который перед выборами заявил, что стал жертвой попытки отравления. - Лично я в начале 2010-х годов предупреждал о связях Плахотнюка с русской мафией, о коррупции, фальсификациях на выборах, контроле над СМИ..."

"Фактически, как напоминает политолог Нику Попеску, со стороны Евросоюза было высказано немало критических замечаний и на Кишинев оказывалось некоторое давление. Так, в 2015 году европейцы выступили против попытки Плахотнюка стать премьер-министром, - передает автор статьи. - В отместку партия Плахотнюка перестала провозглашать себя "проевропейской" и стала называть себя "промолдавской".

"Возможно, уже слишком поздно, - сказал другой дипломат, работающий в Кишиневе. - Плахотнюк имеет рычаги давления на все политические силы, в том числе на социалистов. Он так боится ухода из власти, что готов продаться кому угодно, включая россиян. Между тем, из-за применяемых здесь геополитических расчетов, эта страна продолжает терять свое население".