Не секс, не деньги, а слава

"Спустя пять лет после революции на Майдане Юлия Тимошенко хочет, чтобы в марте ее избрали президентом. Для этого она готова ко многому", - пишет журналист немецкого издания Der Spiegel Кристиан Эш.

"С тех пор, как Юлия Тимошенко появилась в украинской политике, а это произошло более двух десятилетий назад, она говорит с интонацией революционерки, призывающей к крайности, к священной борьбе, - отмечает автор статьи. - Это тон, который пугает многих. Украина сегодня мало нуждается в новых революциях, ведь недавно она уже пережила одну: ровно пять лет назад был свергнут президент Виктор Янукович. (...) Надежда на то, что вместе с президентом-коррупционером можно избавиться и от всей коррумпированной системы, тогда была велика".

"Но предвыборная кампания, которая проходит сегодня на Украине, показывает: старая система далеко не повержена. Действующий президент Петр Порошенко, который хочет переизбраться 31 марта, проиграл тот кредит доверия, который дали ему избиратели в 2014 году. (...) Он оказался нерешительным реформатором, политиком, который не может перестать одновременно быть бизнесменом", - говорится в статье.

"Против него выступают не менее 43 кандидатов, лишь малая часть которых одновременно обладают серьезными намерениями и профессиональной компетенцией", - указывает Эш, отмечая, в частности, что в опросах лидирует телевизионный пародист Владимир Зеленский.

"Украинская политика снова представляет собой то, чем она являлась до революции, - занимательным балаганом с крикливыми артистами, - полагает журналист. - Возможно, сама Юлия Тимошенко - лучшее олицетворение этого вечного возвращения одного и того же: политик, призывающая к свержению системы и одновременно являющаяся ее прочной частью. Революционерка, сама принадлежащая к дискредитированной элите".

Несмотря на холод, на открытии предвыборного тура Тимошенко в городе Днепр собрались пара тысяч людей. "Как признаются некоторые, за то, что они пришли, люди надеются получить компенсацию в 100 гривен, то есть 3,20 евро, - повествует издание. - Этим объясняется и возбужденная давка на входе к митингу. Там люди вносят себя в списки, официально речь идет о петиции за уменьшение вдвое цены на газ, это самое популярное требование Тимошенко. Однако по предъявлению паспорта на следующий день должны дать деньги. Так функционирует украинская политика, не только на мероприятиях Тимошенко".

Выступая в Днепре, Тимошенко обличает реформу здравоохранения как "эксперимент над украинским народом", организованный иностранцами - популистский намек на министра Ульяну Супрун, родившуюся в США. Позже, во время встречи с журналистами, она заявляет, что эта реформа имеет целью "истребление украинцев".

"Реформа здравоохранения как попытка искоренения, политический соперник как враг народа - она только говорит так или и думает так всерьез? "Это ее убеждение, - говорит знакомый с ней и пожелавший остаться анонимным политолог. - В этом кроется большая опасность".

"Тимошенко - популистка, бескомпромиссная и радикальная, это импонирует ее сторонникам, - отмечается в статье. - (...) Однако она наводит страх на элиты, и этот страх, возможно, стоил Тимошенко победы в 2010 году, когда она выступала против Виктора Януковича, представителя донецкого клана. "Большинство олигархов тогда были за Януковича", - говорит политолог Владимир Фесенко. - Они боялись, что Тимошенко более авторитарна, более бескомпромиссна. Позже они пожалели о своем выборе". Сегодня, по его словам, среди олигархов больше нет единомыслия. Одного из них, Игоря Коломойского, считают одним из ее спонсоров".

"Порошенко (...) хотел за две недели положить конец войне на востоке, победить коррупцию, избавиться от своей бизнес-империи. Но война продолжается, коррупция процветает, а Порошенко по-прежнему является бизнесменом. Украина опустилась до беднейшей страны Европы, национальная валюта потеряла половину своей стоимости", - подчеркивает Эш.

"Во всем этом нельзя винить Порошенко, - считает журналист. - По сравнению со своими предшественниками он не плохой президент, особенно в вопросах внешней политики. Возможно, он - лучшее, что могла породить старая система. Но избиратели хотели не лучшего из старого. Они хотели нечто новое".

Тимошенко "в некотором смысле одновременно является и старой, и новой", отмечает автор. По словам Григория Немыри, ее давнего соратника, Тимошенко "выросла", пока была под арестом. "Теперь она мыслит намного более стратегически", - говорит он.

У Тимошенко, продолжает Эш, есть подробная предвыборная программа, что "непривычно для Украины". Она опубликовала 400-страничную экономическую стратегию, "похожую на диссертацию". "У нее теперь есть план для всего и каждого", однако, замечает журналист, "политический спектр сместился, поэтому Тимошенко, которую некогда оскорбляли как прозападную националистку, сегодня приходится отбиваться от обвинения в недостаточном патриотизме". Поэтому на выдвижении кандидатуры она стояла в окружении солдат. "Во внешней политике она вряд ли что-то изменит", - успокаивает политолог Фесенко.

"Пока неясно, удастся ли ей пройти во второй тур выборов. Но ясно одно: богатая Юлия Тимошенко не начинает эту предвыборную борьбу для того, чтобы стать еще богаче".

"Фрейд выделил три стимула, заявила она в Днепре. "Деньги, слава и секс. Первое и третье для меня лично не интересны. Для меня имеет значение слава, которую заслуживаешь, будучи политиком". Такое могут утверждать о себе не многие политики на Украине", - отмечает Эш в заключение.