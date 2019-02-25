Немного жизни

"Покупать наркотики через Telegram; принимать то, что удается достать - будь это даже героин с грязным шприцем. В России ВИЧ заражены минимум 1,2 млн людей, и их становится все больше. Правительство преуменьшает серьезность эпидемии", - пишет журналист немецкой газеты Die Tageszeitung Пауль Тоэцке.

В Иркутске полграмма амфетамина в пересчете на европейскую валюту можно купить за примерно 17 евро. Самый безопасный способ приобрести здесь наркотики - купить их через приложение Telegram. "Через приложение можно выбрать вид и количество наркотиков. Затем деньги прячут в указанном месте и некоторое время спустя получают координаты "закладки". (...) Найти ее не всегда просто, иногда после нескольких часов поиска можно вернуться с пустыми руками - без наркотика и без денег", - повествует журналист.

Настя наркозависима с 16 лет. "15 лет назад или, может быть, меньше, она заразилась ВИЧ из-за укола героина использованным шприцем - так же, как примерно 1,2 млн людей в России, живущих с подтвержденным диагнозом ВИЧ. По оценкам экспертов, в России с ВИЧ живет еще примерно столько же людей, не знающих о своем диагнозе. Насте 35 лет. В среднем люди с ВИЧ умирают в России в 38", - говорится в статье.

"Российская статистика ВИЧ - это вообще свидетельство ужаса: каждый час вирусом в среднем заражаются 10 человек, - подчеркивает издание. - В последнее время количество новых случаев ВИЧ-инфекции выросло на 10% до 15%. Таким образом, Россия - третья в мире страна по количеству новых выявленных случаев ВИЧ - больше их только в ЮАР и Нигерии".

"Иркутская область (...) - один из регионов, пострадавших в наибольшей степени. Здесь ВИЧ-положительным является почти каждый пятидесятый. Это значительно выше допустимого значения в 1% от числа населения, начиная с которого ЮНЭЙДС (Объединенная программа ООН по ВИЧ/СПИД - Прим.ред.) говорит об эпидемии", - отмечается в статье.

"Это последствие волны наркомании, настигшей страну в начале 1990-х годов и не утихшей до сих пор", - поясняет Тоэцке. Обещания Горбачева оказались пустыми. "Царили нищета и безработица. Бандиты контролировали улицы - и границы. Сначала из Афганистана через Таджикистан в Иркутск поступал опиум, потом героин (...)".

"Целые улицы в Иркутске превращались в наркокварталы. Сначала правительство пыталось взять проблему под контроль и ввело наказание за продажу игл. Однако вследствие этого резко выросло количество ВИЧ-инфекций. С 23 в 1998 году оно увеличилось до 3 тыс. в следующем. Еще год спустя было уже 4,5 тыс. новых заражений".

"Тогда мы кололись все вместе, - рассказывает Настя. - Никого не интересовало, была игла использованной или нет".

"Наркотик в крови ослабляет страх перед смертью, говорит она. Настя колет себе героин до трех раз в день. Между дозами, по ее словам, происходит немного жизни".

"Одной смертью от наркотиков больше, одним больным ВИЧ меньше. Это, вероятно, никого бы не удивило. В среднем в России каждый день от последствий болезни умирают 87 человек. Лечение проходят менее половины всех людей с этим диагнозом. Не хватает денег, стратегии, но прежде всего политической воли, - указывает Тоэцке. - Правительство пытается скрыть масштаб проблемы и представить ВИЧ как болезнь исключительно наркоманов и гомосексуалистов, хотя вирус сегодня распространяется преимущественно при контакте между гетеросексуальными партнерами. Таким образом, правительство способствует навешиванию клейма на людей с ВИЧ".

"ВИЧ давно стал в стране частью информационной войны за прерогативу толкования; войны, направленной прежде всего против Запада и его превентивной стратегии, - считает журналист. - Такие методы, как метадоновая заместительная терапия или программы обмена шприцев, зарекомендовали себя в борьбе против ВИЧ по всему миру. Однако российское правительство отказывается от поддержки таких программ. Законы наподобие закона о запрете "пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних" делают практически невозможной действенную просветительскую работу. В общественных местах Иркутска нет никакой информации о профилактике ВИЧ и рекламы презервативов. Это связано и со все более сильной ролью православной церкви, поддерживающей государство в его пропаганде "традиционных семейных ценностей".

Недостаток информации, продолжает Тоэцке, приводит к возникновению вокруг ВИЧ теорий заговора, что, например, подтвердила в прошлом году новость о том, как в Иркутске умер ребенок, так как его мать отказалась от лечения, считая вирус мифом.

По словам Андрея, одного из сотрудников реабилитационного фонда для нарко- и алкозависимых, учрежденного протестантским фондом "Новая жизнь" и расположенного в деревне Чебогоры Иркутской области, лишь малая часть пребывающих в центре соглашаются на лечение. "Нет доверия к медицинскому обеспечению в стране", - говорит он.

Государственная программа по антиретровирусной терапии существует в России только с 2006 года, и ее реализация далека от предусмотренной ЮНЭЙДС концепции, подчеркивает издание.

"То, что Настя, несмотря на свою болезнь и зависимость жива, что она может три-четыре раза в неделю ходить на работу, где за пару тысяч рублей она драит окна и полы, и что есть люди, с которым она может поговорить, - всем этим она обязана (...) благотворительной организации "Навигатор". (...) Сотрудники занимаются документами и медицинской страховкой и помогают ей получить лечение в центре по борьбе со СПИД".

Как правило, спасением людей с ВИЧ занимаются частные инициативы, а не государство. "Правительство вместо этого превращает работу таких организаций, как "Навигатор" или "Новая жизнь", в борьбу за выживание. С тех пор, как в 2012 году вступил в силу закон об иностранных агентах, многие иностранные благотворительные организации покинули страну. Российские фирмы, получающие средства из-за границы, могут быть расценены как "иностранные агенты" и находятся под особым наблюдением", - говорится в статье.

"Государственным учреждениям приятнее делать акцент на достижениях. Например, на том, что количество новых случаев ВИЧ в Иркутске сократилось в прошлом году на 500 и составило 3414 случаев. Что центр по профилактике и борьбе со СПИД в Иркутске был недавно признан лучшим в стране. Что там зарегистрировано около 26 тыс. человек, что несколько больше половины всех людей с диагнозом в регионе".

"Но замалчивается, что всем этим они обязаны прежде всего частным инициативам и усилиям отдельных людей, - отмечает газета. - Настя несколько раз в неделю приходит в офис "Навигатора", чтобы получить чистые иглы или консервы, а также чтобы встретиться с людьми, оказавшимися в похожей ситуации".

"Настя говорит, что с тех пор, как она начала лечение, она снова испытывает удовольствие от жизни, - пишет Тоэцке в заключение, - и страх перед смертью".