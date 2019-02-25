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26 февраля 2019 г.
25 февраля 2019 г.

Паула Леокадия Пляйсс | Die Welt

Почему в своей ревности, предположительно, виноват ты сам

"Флирт на стороне может быть опасным для твоих отношений, и вовсе не потому, что это вызовет ревность у твоего партнера, - пишет немецкое издание Die Welt. - Ревнивым станешь ты сам - к такому удивительному выводу пришли американские психологи".

В рамках исследования, опубликованного в журнале Journal of Social and Personal Relationships, психологи Анджела М. Нил и Эдвард П.Лемей из Университета Южной Каролины в Ланкастере и Университета Мэриленда опросили 96 гетеросексуальных пар. "В течение недели участники опроса должны были указывать в анкете, как часто они испытывали симпатию к другим людям и как часто они размышляли о том, что и их партнер думает о других потенциальных партнерах. Также участники указывали, как часто они испытывали злость или негативные эмоции в отношениях", - передает журналистка Паула Леокадия Пляйсс.

"Результаты опроса подтвердили предположения психологов: люди, которые чаще испытывали симпатию к другим, думали, что и у их партнера чаще возникали мысли о других. Одновременно предполагаемая неверность друга или подруги вызывала у них злость и ревность, что, в свою очередь, приводило к негативным эмоциям в отношениях".

"У психологов есть несколько объяснений этому: возможно, так мы пытаемся оправдать свой собственный интерес к другим потенциальным партнерам либо переложить вину за это на своего друга или подругу", - отмечает издание.

"Обнаруженный феномен работает и в обратном направлении. Те, кто не думают о других потенциальных партнерах, (...) считают такой интерес маловероятным и у своего друга или подруги. Это может быть связано с тем, что мы хотим верить в то, что наш партнер также воодушевлен нами и нашими моногамными отношениями, как и мы сами", - передает Die Welt.

Источник: Die Welt


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