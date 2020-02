25 февраля 2020 г. Джулиан Борджер | The Guardian США имитировали "ограниченную" ядерную битву с Россией в военных учениях "На прошлой неделе США провели военные учения, имитирующие "ограниченный" ядерный конфликт с Россией, подтвердил высокопоставленный представитель Пентагона. Эти военные учения примечательны в связи с очень необычным решением Министерства обороны США проинформировать журналистов о деталях, а также тем, что они воплотили противоречивое представление о том, что будет возможно сражаться и выиграть битву с применением ядерного оружия, и при этом противостояние не приведет к полномасштабному конфликту, который положит конец этому миру", - передает The Guardian. "Учения состоялись всего через несколько недель после того, как США развернули новую запускаемую с подводных лодок боеголовку малой мощности, заказанную Дональдом Трампом в качестве противовеса российскому тактическому оружию и предназначенную для сдерживания его использования", - указывает газета. "Согласно стенограмме брифинга, осуществленного высокопоставленными чиновниками Пентагона, министр обороны Марк Эспер принял участие в так называемых "мини-учениях", проводившихся Объединенным стратегическим командованием США в Небраске. Эспер сыграл сам себя в смоделированном кризисе, в котором Россия начала атаку на американскую цель в Европе", - говорится в статье. "Сценарий включал чрезвычайные обстоятельства в Европе, когда ведется война с Россией, и Россия решает применить ограниченное ядерное оружие малой мощности против объекта на территории НАТО, - сообщил высокопоставленный чиновник. - Затем проигрывался разговор, который состоялся бы с министром обороны, а затем в конечном счете и с президентом, чтобы решить, как реагировать". По словам чиновника, "в ходе учений мы имитировали ответ с применением ядерного оружия", но он назвал это "ограниченным ответом". "Ограниченный ответ мог бы предполагать использование небольшого количества ядерного оружия или существующего оружия малой мощности, или новой ракеты малой мощности W76-2, запускаемой с подводных лодок, которая была впервые развернута в Атлантике в конце прошлого года. О развертывании было объявлено только в конце января", - отмечается в публикации. (...) "Защитники нового оружия США говорят, что оно представляет собой сдерживающий фактор против Москвы, считающей, что она может использовать тактическое ядерное оружие, не навлекая на себя ответный удар США, поскольку Вашингтону придется выбирать между тем, чтобы не отвечать или спровоцировать драматическую эскалацию за счет применения гораздо более мощной стратегической ядерной боеголовки. Сторонники контроля над вооружениями обеспокоены тем, что руководство как в США, так и в России развивают мышление, при котором их обширные ядерные арсеналы являются не просто крайним средством сдерживания, а оружием, которое может быть использовано для победы в "ограниченных" конфликтах", - подчеркивается в публикации. О брифинге первым сообщил журнал National Defense, отраслевой журнал Национальной оборонно-промышленной ассоциации, передает The Guardian. Источник: The Guardian