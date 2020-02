25 февраля 2020 г. Мишель Голдберг | The New York Times Путин возненавидел бы президента Берни Сандерса "Как сообщила в пятницу газета The Washington Post, американские чиновники проинформировали Берни Сандерса о том, что Россия пытается увеличить его шансы на праймериз в Демократической партии, как она это сделала в 2016 году. Нетрудно представить себе мотивы, двигающие Владимиром Путиным", - пишет обозреватель The New York Times Мишель Голдберг. "Россия стремится вызвать хаос и раскол в либеральных демократиях и поэтому часто поддерживает как крайне правые так и крайне левые фигуры; (...) Кроме того, российские инвестиции в Дональда Трампа окупились сторицей, и руководители страны, очевидно, верят, как и многие американские эксперты, что Сандерс будет самым слабым противником Трампа. Если Сандерс выиграет номинацию в Демократической партии, то Трамп выиграет пост в Белом доме, заявил бывший советник экс-президента России Дмитрия Медведева Юлии Иоффе из GQ. "Но у России нет какого-либо особого понимания того, как будут разворачиваться американские выборы, и прямо сейчас некоторые опросы показывают, что Сандерс выиграет как праймериз, так и всеобщие выборы. Как и многие нервничающие либералы, я опасаюсь, что такие цифры не продержатся долго. Но если так оно и будет и Сандерс станет президентом, Путин, возможно, пожалеет о том, что сделала его страна, чтобы оказать ему поддержку", - утверждает Голдберг. "В отличие от Трампа, Сандерс не станет марионеткой России. Почти любой президент-демократ представлял бы победу над авторитарной клептократией, которую Путин стремиться экспортировать по всему миру", - пишет Голдберг, замечая, что Сандерс пошел дальше, чем несколько его соперников, в определении своей внешней политики в противовес автократам. "Это важно иметь в виду, потому что, когда речь заходит о России, многие люди пытаются провести некорректные сравнения между Трампом и Сандерсом. Эван Макмаллин, консерватор, настроенный против Трампа, написал в Twitter, что "Берни Сандерс - это Дональд Трамп демократов. Поддерживаемый Кремлем. Сочувствующий Москве". (...) "Конечно, это правда, что иногда Сандерс был чудовищно доверчив в отношении коммунистических режимов. Но Россия не является коммунистической уже на протяжении десятилетий, и именно Трамп, а не Сандерс, лебезит перед Путиным и другими деспотами, включая безумца-сталиниста Ким Чен Ына. Сандерс, напротив, считает, что американская внешняя политика должна быть ориентирована на расширение демократии перед лицом того, что он называет "новой авторитарной осью". (...) "Сандерс не милитарист, но он и не изоляционист. "Если бы он пришел к власти и действительно приступил бы к проведению своей внешней политики, это было бы в значительной степени в ущерб Владимиру Путину", - полагает Макс Бергманн, старший научный сотрудник Центра американского прогресса и сторонник Элизабет Уоррен, которая считает себя ястребом в отношении России. (...) "Путин, конечно, стремится подорвать основанный на правилах международный порядок. По мнению многих, он менее заинтересован в культивировании веры в свою собственную систему, чем в разрушении веры в альтернативы. Он нацелен на то, чтобы выставить либеральную демократию ничем иным как пустым лозунгом (...). В этом проекте Трамп не мог бы лучше служить интересам Путина, если бы был сознательным российским агентом. При Трампе США отказались от притязаний на поддержку демократии и прав человека, что означает, что больше нет великих держав, которые хотя бы делают вид, что ставят мораль в центр международных дел. Ужас этой эпохи заключается не только в появлении оси авторитаризма, но и в том факте, что есть так мало союзников, которые могут противостоять ей", - говорится в статье. "Если Сандерс будет избран президентом, это положение может измениться. Его маловероятное восхождение станет ударом по коррозийному цинизму, в котором процветает авторитаризм. Америка стала бы страной, где молодые люди всех рас привели в действие кампанию, которая оказалась сильнее плутократии, сильнее националистической демагогии, сильнее любого из инструментов, которые люди, подобные Путину, применили, чтобы поставить либерализм на колени. Для молодых идеалистов всего мира Америка выглядела бы - не побоюсь произнести это - снова великой", - пишет автор публикации. "Создание мультирасовой социал-демократии является одной из величайших политических задач нашего времени. Немногие страны на земле осознали, как создать в разнородном населении солидарность, необходимую для поддержания прочной общественной сферы. Путин воспользовался этой трудностью, разжигая племенные страхи в странах с изменяющейся демографией, чтобы заставить либерализм выглядеть как форма социального распада", - отмечается в статье. "Если достаточное количество американцев независимо от расовых признаков объединятся, чтобы заменить Трампа еврейским социалистом, это может означать, что наша страна постигает, как преодолеть нелиберализм нашего века. Мне все еще трудно поверить, что Сандерсу удастся победить на выборах. Но если он это сделает, удовлетворенность Путина будет недолгой", - заключает автор публикации. Источник: The New York Times