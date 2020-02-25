Депрессия является результатом естественного отбора?

"(...) Механизмы депрессивного процесса очень сложны. Их природа носит психологический и нейробиологический характер (с гораздо более сложными механизмами, чем недостаток серотонина), поэтому депрессия - это не просто человеческое переживание, а настоящее заболевание. Но почему человек так уязвим для риска депрессии? Эволюционная медицина дает нам несколько ответов", - пишет Slate.fr.

"Эта медицина основана на идее о том, что эволюция, в дарвиновском смысле этого слова, выбрала факторы уязвимости к определенным болезням, оказавшиеся выгодными для выживания вида. Например, считается, что некоторые люди предрасположены к риску ожирения в нашем обществе, характеризующемся переизбытком пищи, потому что их предки столкнулись с голодом: эволюция могла отобрать генетические варианты, позволяющие быстро делать большие запасы калорий в виде жировой массы, когда еда имелась в наличии. Однако, учитывая высокую распространенность депрессии, можно представить, что соответствующие ей характеристики сохранились путем естественного отбора, с учетом тех преимуществ, которые они давали. По этому поводу предложено несколько гипотез...", - отмечает автор статьи.

"По мнению некоторых исследователей, депрессия является адаптивной функцией самоограничения. Согласно этой точке зрения, депрессивное состояние может позволить человеку не подвергать опасности свои ресурсы или свое место в социальной группе: так изначально человек мог избежать смерти от истощения, когда при рытье своей норы он мог натолкнуться на скалу или когда его попытки продвинуться внутри группы оказывались рискованными", - говорится в статье.

"Другие специалисты рассматривают депрессию как механизм поведенческой защиты, подобной той, которую этологи описали у животных: подчинение, разрыв контакта, иммобилизация или обращение за помощью. Но то, что является адаптивным преимуществом (например, ограничение возможной агрессии со стороны сородича), также может оказаться неадаптивным: когда депрессивные аффекты обеспечивают подчинение и, следовательно, умиротворение противника, они при этом способствуют отвержению внутри социальной группы, что может подпитывать процесс депрессии...", - отмечает эксперт.

"Продвигаясь еще дальше в филогенетическом плане, специалисты-исследователи выдвигают идею естественного отбора программы по борьбе с инфекцией. В соответствии с этим подходом, у истоков стояло защитное поведение, связанное с уходом в себя и изоляцией - мы все испытывали это, когда грипп заставал нас врасплох. Такое поведение ограничивает риск растрачивания своей энергии, возможность подвергнуть себя другим инфекциям, поставить себя в неблагоприятные условия для исцеления или даже риск заражения членов своей группы", - отмечает Slate.fr.

"(...) С другой точки зрения, эволюция могла отобрать эмоциональную реактивность (или чувствительность), которая способствует связям и солидарности в социальной группе, а, значит, и выживанию в качестве группы. Но ее уровень варьируется в зависимости от индивидуума: у некоторых наблюдается обостренная чувствительность (они с легкостью испытывают обеспокоенность и сопереживание по поводу того, что происходит в их собственной жизни или жизни других), что подразумевает повышенный риск возникновения депрессии", - рассуждает автор статьи.

"Выдвинута еще одна гипотеза: способность делать одно и думать о другом могла иметь эволюционное преимущество, но также и косвенные эмоциональные издержки в пользу депрессии. Ясно, что если человек не в состоянии сосредоточится на том, что он делает, он склонен погружаться в более негативное эмоциональное состояние", - комментирует автор публикации.

"С другой стороны, некоторые специалисты считают, что именно эта способность концентрироваться для решения проблем, доведенная до максимума, способствует размышлениям и депрессии. Такая способность могла быть сохранена путем естественного отбора, в ущерб рассеянности и одновременному интересу к нескольким вещам, с целью экономии энергии, затрачиваемой мозгом", - указывает автор публикации.

"(...) Эксперты даже рискнули выдвинуть довольно смелую гипотезу, объясняющую более высокую распространенность депрессии у женщин. Фактически было отмечено, что в ситуациях конфликта или неудовлетворенности отношениями реакция, по-видимому, зависит от мышечной силы верхней части тела: когда у человека много сил, он легко впадает в гнев, а если у него меньше сил, он скорее склоняется к депрессивным чувствам. Такие корреляции не зависят от пола. Но женщины в среднем имеют меньшую силу в верхних конечностях, чем мужчины, поэтому исследовательские группы приходят к выводу, что они более подвержены чувству тревоги а, следовательно, и депрессии", - отмечает автор статьи..