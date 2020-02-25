"То, что в настоящий момент происходит в Италии, может произойти в любой стране"

"Более 200 зараженных, шесть случаев смерти: Covid-19 достиг Италии. Вспышка заболевания не удивляет экспертов, но вызывает у них беспокойство", - пишет немецкий журнал Der Spiegel.

До пятницы в Италии было известно лишь о трех случаях заражения новым коронавирусом, при этом к понедельнику число зараженных выросло уже до 200. То, что Covid-19 может незаметно распространиться в европейской стране, для экспертов было ожидаемым.

"Передача этого нового вируса происходит значительно интенсивнее, чем предполагалось ранее. Другими словами, локализовать распространение вируса на продолжительное время не удастся", - предостерег несколько дней назад на пресс-конференции Кристиан Дростен из берлинской клиники Charité.

"По данным министерства здравоохранения Италии по состоянию на утро понедельника, 23 человека находятся в настолько тяжелом состоянии, что проходят лечение в отделениях реанимации и интенсивной терапии, 99 человек находятся в больнице, 91 человек - дома под карантином. По состоянию на вечер понедельника, в Италии от Covid-19 скончались 6 человек", - говорится в статье.

"Эти цифры говорят о том, что в стране вирусом заражено значительно больше 200 человек. На основании информации, полученной из Китая, Всемирная организация здравоохранения исходит из того, что более 80% зараженных испытывают лишь слабые симптомы, примерно у 5% инфекция становится опасной для жизни. Предполагается, что в связи с этим количество случаев заражения, протекающих со слабыми симптомами, недооценивается, так как в Ухане наверняка был зарегистрирован не каждый человек, который в последние недели жаловался лишь на симптомы, схожие с банальной простудой".

"Поэтому первый заразившийся в Италии, возможно, даже не подозревает об инфекции. Найти этого человека при более чем 200 зафиксированных случаях заражения будет чрезвычайно сложно. (...) Пока неизвестен источник вспышки заболевания, невозможно и объяснить, почему Италия стала первой европейской страной, пострадавшей от вируса в таком масштабе", - отмечает издание.

"Исследователи исходят из того, что возбудитель распространился за пределами Китая значительно шире, чем предполагалось ранее. Несколько дней назад международная группа ученых под руководством Кристель Доннели из Имперского колледжа Лондона опубликовала модельный расчет того, сколько людей могло уехать из Уханя с необнаруженной инфекцией. Для этого ученые среди прочего использовали данные о количестве авиапассажиров, вылетающих из Уханя в другие страны, и числе обнаруженных там случаев заражения. Результат: вероятно, не было обнаружено около 2/3 всех случаев, что "потенциально могло привести к различным, пока еще не установленным инфекционным цепочкам за пределами континентального Китая".

"То, что в настоящий момент происходит в Италии, а также в Южной Корее и Иране, может произойти в любой стране мира", - предостерегает Деви Шридхар из Медицинской школы Эдинбургского университета. По ее мнению, развитие ситуации в последние два дня показывает, что правительства и ВОЗ должны скорректировать свои стратегии: не пытаться контролировать вспышку заболевания, а стараться максимально уменьшить ущерб, наносимый Covid-19".

"Наряду со вспышкой заболевания в Италии экспертов особенно беспокоит ситуация в Иране: там от Covid-19 скончались 12 пациентов. Подтвержден 61 случай заражения, но действительное число, вероятно, значительно выше. Ведь среди прочего известно, что вирусом Sars-CoV-2 в связи с поездками в Иран заразились люди в Канаде и Ливане, сообщает Эндрю Тейтем из Университета Саутгемптона. Если учесть, насколько незначительны в Иране международные пассажирские перевозки, можно предположить, что болезнь там широко распространилась, сказал ученый. А так как Иран тесно связан со странами с относительно слабыми системами здравоохранения, например, Афганистаном, Ираком и Пакистаном, перенесение туда вируса может иметь особенно драматичные последствия", - передает Der Spiegel.