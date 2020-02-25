Место отдыха для российских убийц

"Когда Москва под видом дипломатов отправляет в Швейцарию членов команды убийц, необходим ясный ответ", - пишет швейцарское издание Tages-Anzeiger.

Как показало расследование, проведенное совместно с издание Bellingcat, "в Женеве Россия под видом дипломата аккредитовала при ВТО человека, являющегося членом спецподразделения службы военной разведки ГРУ, которая отвечает за особенно скверные операции. В том числе за убийства за границей. Члены "части 29155" получили военное образование и были на войне. Это не агенты-джентльмены из романов Джона Ле Карре", отмечает журналист Бернхард Оденаль.

"Ранее мнимый дипломат в Женеве участвовал под кодовыми именами в отравлении болгарина. Он поддерживал связь со шпионами российской разведки, которые отравили в марте 2018 года двойного агента Сергея Скрипаля и его дочь в английском Солсбери. Одно только его присутствие в Женеве было, таким образом, большим риском для безопасности Швейцарии", - указывает издание.

"В то время, когда этот человек был аккредитован при ВТО, на Женевское озеро часто приезжали его товарищи из команды убийц. Зачем они приезжали в Швейцарию? У них было здесь место для отдыха и уединения? Они планировали отсюда операции в Европе? Или покушение в Швейцарии?", - задается вопросами автор статьи.

"Российское правительство не ответит на эти вопросы. Делегация в Женеве даже не признает существование шпиона. В одном другом случае Берн однажды уже отказал российским дипломатам в аккредитации. (...) Лишение доступа к их швейцарским счетам и швейцарской недвижимости - вот что нанесло бы жесткий удар по российской номенклатуре", - пишет Tages-Anzeiger.

Более подробно о своем расследовании издание рассказывает в публикации Российский киллер путешествовал по визе, выданной швейцарским посольством