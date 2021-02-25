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26 февраля 2021 г.
25 февраля 2021 г.

Корреспондент | Bild

Важные данные бундестага были переданы спецслужбе Путина

"Федеральная прокуратура ведет расследование в отношении гражданина Германии, шпионившего в пользу Путина. 12 февраля 2021 года Коллегия по охране государства Верховного земельного суда в Берлине предъявила обвинение в тайной агентурной деятельности гражданину Германии Йенсу Ф.", - сообщает немецкий таблоид Bild.

"По информации Bild, Йенс Ф. работал в фирме, отвечающей за предупреждение несчастных случаев и пожарную безопасность в бундестаге. "Они клеят свою этикетку на любую вещь, у которой есть штекер", - узнал Bild".

"Так обвиняемый получил доступ к PDF-файлам с поэтажными планами бундестага. Как минимум в период с конца июля 2017 года по начало сентября 2017 года обвиняемый, согласно обвинительному заключению, из собственных побуждений решил передать информацию об объектах недвижимости бундестага российским спецслужбам".

"Для этого он подготовил носитель информации с соответствующими PDF-файлами и отправил его одному из сотрудников российского посольства в Берлине, который по основной должности работает на российскую военную спецслужбу ГРУ. Однако посылку, по-видимому, перехватили немецкие спецслужбы".

"По информации Bild, в судебном процессе может также быть рассмотрена роль обвиняемого Йена Ф. в Национальной народной армии и его связь со "Штази", - пишет издание.

Источник: Bild


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