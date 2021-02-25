Инфляция подогревает недовольство россиян

"В связи с колоссальным ростом цен на основные продукты власти опасаются возобновления общественных протестов", - пишет корреспондент Le Figaro в Москве Ален Барлюэ.

"В настоящее время я не могу найти работу. Обычно я нанимаюсь на стройку, но зимой сложнее. А цены в магазинах продолжают расти". 55-летний Раф толкает ворота храма святого апостола Иакова, расположенного неподалеку от Курского вокзала, на северо-востоке Москвы. Подобно этому сезонному работнику, находящемуся на пороге крайней нищеты, около восьмидесяти человек каждый день приходят за небольшой помощью и человеческим теплом в православную ассоциацию. Здесь, с благословения священников, вот уже несколько лет работает небольшой общественный центр социальной помощи (...)", - говорится в статье.

"(...) Через небольшое окошко Раф и его собратья по несчастью получают чай, бутерброд, одежду и мыло. А также одобрительные слова со стороны социального работника Ольги Александровской. (...) "Здесь мы принимаем не только бездомных, но и бедных людей, а зачастую и стариков", - поясняет она. "Многие из наших "клиентов" работали без договора и в одночасье потеряли работу из-за пандемии. Другим не заплатил нечестный работодатель", - говорит Ольга Александровская.

"Эти люди столкнулись с кризисом в полной мере. Не все находятся в такой опасной ситуации. Однако россияне сильно страдают от роста цен на продукты питания, который стал очень резким в последние месяцы, и часто страдают от продолжающегося снижения их доходов", - отмечает автор статьи.

"(...) Росстат недавно объявил, что в прошлом году ВВП снизился "всего" на 3,1%, но все же это худшая рецессия, зарегистрированная в России с 2009 года, когда национальное богатство упало на 7,8%. Депрессивный контекст, который в настоящее время влияет на моральный дух россиян, затемняет их перспективы и подпитывает их недовольство", - указывает журналист.

"(...) Самой болезненной темой на данный момент является рост цен на товары первой необходимости, в основном на продукты питания. Недовольство распространяется повсюду: в газетах, в интернете, на выходе из магазинов, - подчеркивает Барлюэ. "Зашла сейчас хлебушка купить. Черного - просто булку хлеба. Мне дают булку хлеба и говорят: "50 рублей" (58 центов). (...) Краснодарский край! Житница России!" - открыто возмущается женщина в Telegram-канале. "Товарищ президент, это что такое у нас в стране происходит?!"- обращается она к Владимиру Путину.

"Как следует из данных Росстата, за первые пять недель 2021 года средняя цена за килограмм картофеля - он присутствует на всех тарелках - выросла на 40%. Рост цен на все фрукты и овощи составляет 20%, - пишет Le Figaro. "Поздравляю вас, товарищи. (...) Филе куриное я брала по 220 рублей еще две недели назад за килограмм, вчера уже было 300 рублей за килограмм (3,50 евро). Подорожало все - масло, майонез, сметена, молочка", - свидетельствует другая домохозяйка тоже в Telegram.

"(...) В нашей стране, в отличие от Европы, гораздо более высока доля импортных, завозных продовольственных товаров, а также сырья и оборудования для их производства. За семь месяцев евро подорожал к рублю на 30%, а доллар ‒ на 21%. Естественно, это не могло не сказаться на ценах на продукты", ‒ отмечает главный аналитик компании "ТелеТрейд" Марк Гойхман.

"(...) Я зарабатываю в три раза меньше, чем год назад, и трачу почти все, что зарабатываю, на еду", - сокрушается Александра, владеющая небольшим магазином канцелярских товаров в Москве. "К счастью, моя арендная плата не увеличилась, но все мои материалы (бумага, красители и т. д.) стали дороже", - добавляет она. "Много сырья завозится из-за границы. Услуги естественных монополий тоже продолжают расти. Горюче-смазочные материалы растут в цене. Все это отражается на стоимости производства", - поясняет другой эксперт Андрей Карпов, председатель правления Ассоциации экспертов рынка ретейла.

(...) Заработная плата несколько увеличилась (особенно в верхней части шкалы), однако реальные располагаемые доходы россиян по итогам 2020 года упали на 3,5%, теперь они отстают на 10,6% от уровня 2013 года, - сообщает журналист. "Человеку хуже стало жить - чего не объясняй, не говори, пандемия, не пандемия - хуже жить [стали]", - признал 14 февраля Владимир Путин, предостерегая в разгар дела Навального против "сил", которые пытаются воспользоваться этой ситуацией..."

"(...) Может ли российская стесненность в средствах перерасти в социальное недовольство или даже в политический протест? Наверное, не сразу. (...) По результатам опроса "Левада-центра", 43% россиян уверены, что в ближайшее время возможны массовые акции протеста в связи с падением уровня жизни. Но пока только 17% выражают явную готовность принять участие в акциях. Возобновление протеста, ожидаемое весной, покажет, насколько важны социально-экономические требования", - резюмирует Ален Барлюэ.