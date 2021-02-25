Идеальное тело в Instagram: когда все дело в ракурсе

"(...) 171 тыс. просмотров набрал недавний пост в Instagram спортивного тренера Люсиль Вудворд. Француженка сделала себе имя в мире фитнеса благодаря своим рекомендациям и тренировкам, размещенным на Youtube, но на этот раз она решает куда более коварную проблему: речь идет об иллюзии идеального тела в социальных сетях. В видео, размещенном в ее аккаунте 14 февраля, она демонстрирует, насколько поза и ракурс способны полностью изменить фигуру. На фотографиях крупным планом она изображена в профиль, в поднятом вверх свитере, с плоским животом и слегка вырисовывающимися мышцами пресса. Спустя мгновение все расслабляется и обнажается округлая область внизу живота. То же видео, то же тело, но в другой позе", - пишет Le Figaro.

"Беременная? НЕТ! 1-й день цикла? ДА! Плохая осанка? ДА ! Нужно похудеть? Нет! Совершенства не существует! Все дело в ракурсе, времени, умственном и физическом состоянии!"- написала она в сообщении. Тренер уже не раз размещала другие фотомонтажи, осуждающие "сфальсифицированные" стандарты красоты в социальных сетях. Она далеко не единственная: другие инфлюенсеры, такие как португальская топ-модель Victoria's Secret Сара Сампайо, британская журналистка Дана Мерсер или фитнес-блогер Чесси Кинг также позировали в Tik Tok и Instagram под вирусным хэштегом #samebodydifferentpose ("То же тело, другая поза" на французском)", - говорится в статье.

"Для Люсиль Вудворд все началось с горького осознания. Каждый день она получает на свой почтовый ящик бесчисленное количество сообщений от женщин, которые терпеть не могут свою внешность. "Очень тяжело получать все эти свидетельства от людей, которые ненавидят себя и считают себя ненормальными, - объясняет она. - Я сделала это видео для своих подписчиков, но также для тех отчаявшихся людей, которые не могут избавиться от потребности в совершенстве".

"Требования красоты и диктат "отфотошопленного" тела - уже не новые проблемы. Но в последние годы социальные сети только усугубили ситуацию, как отмечает психолог и психоаналитик Микаэль Стора. "Эти страдания породили женские журналы, но Instagram демократизировал требование идеального тела", - отмечает основатель "Обсерватории цифровых миров в гуманитарных науках". - Из-за близости, установленной между инфлюенсерами и нами, другой кажется почти похожим на нас. Таким образом, идеал становится вдвойне тираническим".

"(...) По мнению психоаналитика и психосоциолога Катрин Гранжар, подобное увлечение можно объяснить "общим чувством усталости женщин". "Общество сейчас ждет такого рода контента, - утверждает специалист по ожирению. - Женщинам надоели стандарты, из-за которых они страдают и комплексуют".

"Сегодня такое послание обладает особой силой благодаря движению бодипозитива, которое воспевает любовь к себе во всей полноте. Его в течение нескольких лет культивировали в США, а во Франции его транслируют такие знаменитости, как певицы Бейонсе, Лиззо или Изолт, - пишет Le Figaro. "Это движение позволило осудить глупость представления о том, что желанным может быть только один тип тела и морфологии", - резюмирует Катрин Гранжер.

"(...) Сможем ли мы однажды примириться со своим телом? - задумывается автор статьи. - Психолог и психоаналитик Микаэль Стора считает подобную эволюцию менталитета обнадеживающей, но еще слишком недавней, чтобы стать в полной мере эффективной. "Самотолерантность проистекает из социальных элементов - и с этой точки зрения инфлюенсеры важны, - но также из психического влияния, - отмечает он. - Последнее заякорено еще глубже и может быть разрушено только постепенно и медленно".

"По мнению основателя "Обсерватории цифровых миров в гуманитарных науках", движение бодипозитив все еще слишком робкое. "Чтобы действительно изменить ситуацию, ему нужно быть более творческим, более воинственным, - заключает он. - Сопротивление не делается в социальных сетях. Instagram функционирует как реклама и, следовательно, играет на двух слабостях, желании и чувстве виновности: на желании быть похожим на инфлюенсеров, за которыми мы следим, и на чувстве виновности из-за то, что мы не можем до них дотянуться".